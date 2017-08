Asocijacija mladih SDA USK: Gradimo aerodrom u Bihaću zbog Senada Šepića, navikao je na piste

Foto: Arhiv/Klix.ba

Senad Šepić je u tekstu naslovljenom "Krajišnicima obećavaju aerodrome, a oni mole za pristojne puteve u BiH" iznio niz optužbi na račun trenutnog rukovodstva SDA, a nije trebalo dugo da uslijedi reakcija iz Asocijacije mladih SDA USK. Oni navode da Šepić po ko zna koji put koristi Krajinu za sopstvenu političku promociju.

"Sada već historijska politička ličnost, Senad Šepić, svjestan zasićenosti javnog prostora glorifikacijom njegova imena, po ko zna koji put koristi Krajinu i Krajišnike skrivajući pokušaj političke promocije iza naslova i ovih dana top teme na USK, Aerodroma Golubić u Bihaću. Svjestan je Senad, da bez top tema nema top čitanost, budući da se njegov tzv. 'Pokret za Evropu' stopio sa desetinama drugih njemu sličnih revolucionarnih pokreta koji su poput brzo napuhanog balona, još brže 'pucali'. Šepić je i sam bio član SDA više od dvije decenije, a nakon isključenja se više ne može koristiti medijskom popularnošću SDA, pa primjenjuje jednostavnu taktiku neargumentovanog kritikovanja i medijskog spinovanja, sa samo jednim ciljem – promocija samog sebe. Taktika kojom manipuliše bh. javnost, već je godinama ranije isprobavana od strane 'proeuropskog' i 'prodemokratskog' Šepića koji sebi nameće isključivi eksluzivitet pregovarača na europskom putu BiH, sa ciljem skretanja pažnje međunarodne zajednice na njegovo političko djelovanje", navode iz Asocijacije mladih SDA USK.



Ističu da Šepić pokušava da prikaže SDA i njene lidere kao stranku i pojedince "velikih riječi i obećanja, a skromnih ili nikakvih djela i rezultata".



"U početku čitajući njegov komentar pojedinac se zamisli, pa čak i povede njegovim riječima, ali se brzo vrati u realnost i prisjeti svega onoga što je u 15 godina aktivnog političkog djelovanja bio Senad Šepić, a lista je dosta duga: bivši Predsjednik Asocijacije mladih SDA BiH, bivši direktor Političke akademije, bivši poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH u dva navrata, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, član Predstavničkog doma Parlamentarne skupšine BiH, po zanimanju Historičar. Iako politički evidentno aktivan i odgovoran, te u vrhu državne i SDA vlasti, Šepić je politiku odlučio voditi riječima, a ne djelima, pa mu cjelokupan politički rad stane u formu njegovog srednjeg imena – Senad 'Inicijativa' Šepić. Javnost je već naučila da bez osiguranog plana i sredstava za razvoj inicitavije ona ostaje mrtvo slovo na papiru, jer predlagač bi osim brojnih želja i prijedloga, trebao i predstaviti način na koji će ta inicijativa biti provedena", stoji u reakciji iz Asocijacije mladih SDA.



Navoda de je Šepić, iako konstantno prisutan na političkim edukacijama, često zaboravljao zadatke i obaveze proistakle iz državnih funkcija koje je obnašao.



"U definiciji zakonodavnog sistema BiH, oba parlamenta u kojima je Šepić obnašao funkciju poslanika, nose naziv predstavnički. Iskoristivši funkciju i njemu pogodnu stranačku strukturu, Šepić se lansira u vrh Stranke demokratske akcije, te koristeći stranačku pripadnost, poziciju na listi i mladost, zadobija povjerenje Krajišnika, te postaje narodni poslanik. Politički neobrazovan, Šepić trajno mjenja adresu stanovanja, uvjeren da se u predstavničkom domu (Federacije BiH ili Parlamenta BiH) može biti u ime Krajišnika, čak i ako osim telefonski o stanju u Krajini čuješ ili vidiš putem tv. programa. Cazinska čaršija je brujala o njegovom postupku, ali je očito predizborni populizam i demagogija davao rezultat. Vodio se Šepić takvom politikom, trajno zadovoljan što se ne mora češće voziti spomenutim lošim pristupnim cestama, pa je vjerovatno to i razlog što po pitanju putne infrastrukture na USK nije poduzeo ništa", stoji u reakciji.



Ističu da populist Šepić odlučuje blokirati infrastrukturni razvoj Krajine, a da udružen sa još jednim predstavnikom Krajišnika u Parlamentu BiH ruši Zakon o akcizama.



"Direktno onemogućuje SDA u izvršavanja datih obećanja, zaboravljajući kako je građanima USK 2014. godine baš u ime te iste SDA obećao sve što danas naziva pukim lažima", stoji u odgovoru iz Asocijacije mladih USK.



Navode da zbog aerodroma se ne treba da se sekira, da se on zbog Šepića i pravi.



"U moru putnih troškova nastalih kroz Vaše profesionalne obaveze, račun za gorivo i autoput do Bihaća, ispod svake je časti za 'lidera' poput Vas. Nisu Senade za Vas ceste, navikli ste Vi na aerodrome i piste, pa smo u čast Vama i Vašem političkom djelovanju odlučili izgraditi moderni aerodrom sa popratnim sadržajem. Budući da ste ostali bez SDA ljudske infrastrukture, pa o stanju u Krajini sve teže saznajete koristeći usluge BH Telecoma, direktnim letom Sarajevo – Bihać – Sarajevo imat ćete mogućnost obići Krajinu i Krajišnike kojima se dičite u jednom danu", navode iz Asocijacije mladih SDA USK.