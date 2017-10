Apatija Kantona 10: Gradove napuštaju cijele porodice u potrazi za srećom u zemljama EU

Livno

Najbolniji problem koji ova zemlja ima trenutno je odlazak stanovništva, a najteža situacija po tom pitanju je u Kantonu 10. U Livnu možete čuti i frapantan podatak, istina neslužbeni, da je ovaj grad od rata napustilo dvadeset hiljada stanovnika, odnosno pola njegove populacije.

