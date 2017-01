Analiza BIRN-a: Pauza za molitvu na fakultetima uznemirila branitelje sekularne BiH

Nakon što je Senat Univerziteta u Sarajevu preporučio fakultetima da petkom omoguće studentima pauzu zbog vjerskog obreda, povećao se strah od porasta islamskog uticaja na život u BiH.

Ilustracija

