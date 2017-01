Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack posjetila je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu povodom proslave 40. godišnjice ove poznate obrazovne ustanove.

Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack posjetila je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu povodom proslave 40. godišnjice ove poznate obrazovne ustanove.

Cormack je studentima i profesorima čestitala 40. godišnjicu fakulteta naglasivši dugu tradiciju saradnje u programima razmjene između SAD-a i FIN-a.



"Na FIN-u je i osoba iz Sad-a koja je članica našeg programa razmjene, a koja predaje engleski jezik. Ona predstavlja most komunikacije kako bi se omogućila saradnja sa drugim fakultetima, u Evropi i SAD-u", rekla je Cormack.



Ona je dodala da i ove godine postoje kandidati koji će biti dio programa te kako smatra da su ove razmjene važni mostovi između dvije države i dvije kulture.



"Tu sam danas da to potvrdim, a također i da čujem od profesora više o historiji ove lijepe zgrade. SAD je vjerovatno zemlja sa najvišim stepenom raznolikosti dna svijetu i vjerujemo da nas razumijevanje drugih kultura i religija obogaćuje, a drugima pomaže da nas razumiju i shvate do čega nam je stalo“, zaključila je ambasadorica Sad-a u Bosni i Hercegovini.



Dekan FIN-a Zuhdija Hasanović izrazio je zadovoljstvo prisustvom ambasadorice koja je za za trenutak posjete izabrala početak proslave jubilarne godišnjice.



"To je obilježavanje modernog visokog obrazovanja u BiH, a podsjećam da je Šerijatsko-sudačka škola uspostavljena 1887. godine. Također, Gazi Husrev-begova medresa počela je sa radom prije 480 godina kao tada visoko rangirana škola. Saradnja sa Ambasadom SAD-a je veoma uspješna i traje dugi niz godina. Naši profesori i asistenti u SAD-u, a u okviru istraživanja i u trajanju od jednog semestra, borave od 1989. godine do danas", rekao je Hasanović.



On je kazao da će FIN sljedeće godine učiniti značajne korake ka internacionalizaciji kao što je master program na engleskom jeziku.



FIN danas ima oko 680 studenata, te oko 40 profesora i asistenata.