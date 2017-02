Ambasada BiH u Hagu: Nismo dobili nikakve instrukcije u vezi s revizijom tužbe protiv Srbije

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije dalo nikakve instrukcije Ambasadi BiH u Holandiji koje se odnose na pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, potvrđeno je za Klix.ba.

Hag

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije dalo nikakve instrukcije Ambasadi BiH u Holandiji koje se odnose na pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, potvrđeno je za Klix.ba.

"U vezi s vašim upitom, obavještavamo vas da Ambasada Bosne i Hercegovine u Den Hagu do danas nije zaprimila zvanične instrukcije u vezi s predmetnim upitom od nadležnih organa u Bosni i Hercegovini", kazali su nam iz Ambasade BiH u Hagu.



Inače, ambasadorica naše zemlje u Holandiji Mirsada Čolaković također može podnijeti zahtjev za pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije, ali o tome bi se trebala konsultovati s ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnadkom.



Crnadak je u razgovoru za Klix.ba kazao kako uopće ne želi razmišljati o tome da bi ambasadorica Čolaković predala zahtjev za reviziju tužbe bez njegove saglasnosti.



"Ne može ambasador raditi mimo stava ministra i to se nikada nije desilo. Ne mogu govoriti hipotetički jer nijedan ambasador ne može i ne treba raditi ništa mimo stava ministarstva i ministra. Šta bi se desilo kada bi do toga došlo? Bolje da o tome ne mislim, jer se ne bi ništa dobro desilo", rekao je Crnadak.



Podsjećamo, iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića rečeno je za Klix.ba da im je Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio kako Sakib Softić nema legitimitet da predstavlja BiH u postupku pokretanja revizije tužbe protiv Srbije.