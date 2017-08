Ahmetović o srebreničkom Odgovoru: Probosanski nastup u RS-u poželjan, ali ne sa Edinom Ramićem

Zatupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović osvrnuo se na novi pokret "Odgovor", kojeg predvodi bviši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković, kazavši da podržava probosanski nastup u Republici Srpskoj, ali na novoj politici, a ne uz Izetbegovićevog izaslanika Edina Ramića.

Foto: Facebook

"Nastup probosanskih stranaka je ideja koja je proklamovana na prošlim izborima kroz koaliciju Domovina. Ponosan sam na činjenicu što sam bio dio tog projekta ali i istovremeno razočaran što su ga pojedinci kontinuirano rušili među kojima je prednjačio aktuelni ministar za izbjeglice u Vladi Federacije Edin Ramić", kazao je Ahmetović za Klix.ba.Naveo je kako je zamisao tadašnjih aktera, koji su formirali koaliciju Domovina, bio kontinuirani rad, povećanje kapaciteta glasača za koaliciju i zajednički nastup na lokalnim izborima, pobjeda na izborima u Srebrenici i niz drugih socijalnih pitanja vezanih za povratnike koji su se trebali rješavati u svim vladama u BiH."Na žalost svih nas nekoliko pojedinaca je zbog ličnih interesa srušilo započeti projekt na samom startu i u svoje ime i u ime jedne partije SDA prisvojili sve pojedinačne, lične benefite i sve to isporučili jednoj stranci. Sve druge stranke su izigrane od gorepomenutih na samom startu implementacije izbornih rezultata, iako je bio potpisan sporazum svih članica koalicije", rekao je Ahmetović.Istakao je da su rezultati politike i život povratnika svima poznati, da se povratak sveo na šverc bolesnih junica finansiran novcem građana BiH i da je svođenje povratka u dimenziju čobana potcjenjivanje i poniženje za povratnike, omladinu..."Kad tome dodamo da su povratnici Bošnjaci izmanipulisani i poniženi kroz reviziju presude, da im se oduzelo pravo izučavanja bosanskog jezika, da smo izgubili Srebrenicu, da se na izabrane povratnike Bošnjake u Srebrenici angažuju siledžije, nije politika koja ima pravo reći da je probosanska i da može okupiti oko sebe bilo koga na ideji izgradnje Bosne i Hercegovine na području RS-a", poručio je Ahmetović.On smatra, a zastupat ću takav stav i u okviru politike koja je u osnivanju, da ovog puta treba okupiti probosanske stranke koje znaju i čija će politika imati kapacitet da riješi sva nagomilana pitanja i probleme povratnika."Jedino u šta sam siguran da to nisu oni koji su propustili svoju šansu, koji su povratnike doveli u najgoru situaciju od Dejtona do danas, zbog čije politike smo izgubili Srebrenicu, bosanski jezik, reviziju presude, čija politika pretvara povratnike u čobane i lično bogaćenje nekoliko pojedinaca na njihovoj muci kroz izvoz mesa u Tursku", istakao je Ahmetović.Naveo je da su pojedinci iz SDA na čelu sa Ramićem srušili koncept i ideju Domovine i da je siguran da oni ne mogu biti dio projekta, jer je istina neumoljiva."Probosanski nastup u RS da, ali na novoj politici, a izaslanik Bakira Izetbegovića Edin Ramić svakako to nije", zaključio je Sadik Ahmetović za Klix.ba.