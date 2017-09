Ahmetović insistira da državni parlament raspravlja o podršci VM, Zvizdić se nije pojavio

Foto: Arhiv/Klix.ba

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrat će na današnjoj sjednici Inforamciju Kolegija i Vijeća ministara BiH o zaključku usvojenom na prethodnoj sjednici Doma kojim je zadužen predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić da do naredne sjednice prikupi potpise poslanika čiju podršku ima u svom radu kako bi u narednom periodu mogao da bude donesen stav o Vijeću ministara.

Ovo je na prošloj sjednici predložio poslanik Nezavisnog bloka Sadik Ahmetović, a zaključak su poslanici podržali, ali on se danas nije našao na prvobitno predloženom dnevnom redu sjednice te je Ahmetović, u okviru rasprave o dnevnom redu, upitao šta se s tim događa.



Predsjedavajuća Doma Borjana Krišto (Hrvatska demokratska zajednica - HDZBiH) je citirajući Poslovnik kazala da za ovu tačku nema materijala, ali je nekoliko poslanika zatražilo izjašnjavanje o tome te je, tokom glasanja, ovu inicijativu prihvatio 21 poslanik, 17 ih je bilo protiv dok su dva poslanika bila suzdržana.



Odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Saše Magazinovića zašto izmjene Izbornog zakona, koje je podržao Dom naroda, nisu još pred poslanicima Predstavničkog doma, Krišto je obrazložila da će to biti obavezna tačka dnevnog reda kada se za to steknu poslovničke mogućnosti.



Nakon što je poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Amir Fazlić zatražio da se Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) za 2016. godinu skine s dnevnog reda jer na sjednici nije prisutan predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, poslanici su i taj prijedlog podržali.



Gotovo dva sata trajala je rasprava o dnevnom redu sjednice, a u toku je pauza u zasjedanju nakon čega će biti utvrđen konačni dnevni red današnje sjednice Predstavničkog doma PSBiH.