Parlamentarni izbori u Austriji održat će se za desetak dana i veoma su bitni za austrijsku političku scenu. Na saveznoj listi i bosanskohercegovačka zajednica će imati svog kandidata i to Ahmeda Husagića kao člana SPO-a, koji je i koordinator za integracije u toj stranci. U razgovoru za Klix.ba Husagić govori o glavnim ciljevima njegove stranke, statusu migranata, a naročito bh. zajednice i glavnim planovima za budućnost.

Ahmed Husagić (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Predstojeći izbori u Austriji koji se održavaju sljedeće sedmice, odnosno u nedelju 15. oktobra, su izbori za nacionalni parlament Austrije i važni su iz više razloga, ali bih naveo dva. Prvi je sprečavanje jačanja desnice kao primarni zadatak. Osim FPÖ-a koji već godinama širi mržnju i dijeli društvo, sad im se pridružio i ÖVP s ministrom Sebastianom Kurzom koji koristi istu retoriku kao i ova desnopopulistička partija. Osim tih razloga, postoje i ekonomski, jer je koalicija ÖVP-FPÖ koja je bila na vlasti izmedju 2000. i 2006. godine učestvovala u najvećim korupcijskim skandalima. Počev od Hypo banke, kupovine aviona za vojsku itd.Bh. zajednica prvi put ima mogućnost da pokaže političku snagu. Ja se kandidujem na saveznoj listi. To znači da mi svaki građanin i građanka Austrije mogu dati glas, bez obzira na to u kojem dijelu Austrije žive. To je prvi put da bh. zajednica ima kandidata na državnom nivou, a to je važno kako bismo, kao što sam već spomenuo, pokazali političku snagu. U politici ima malo simpatija i puno interesa. Na kraju je samo pitanje da li imaš nešto da ponudis ili nemaš. Nadam se da ćemo mi na kraju imati da ponudimo puno glasova u zamjenu za dobar i ravnopravan život u austrijskom društvu.Mi se borimo za prvo mjesto. Glavni konkurent nam je narodna partija ÖVP Sebastiana Kurza. Dok su oni bazirali svoju kampanju na populističkim izjavama protiv stranaca i izbjeglica, mi smo svoju na pravednoj raspodjeli dobara, povećanju plata i penzija, gradnji boljih škola, poboljšanju obrazovanja i pravljenju boljih uslova za mala i srednja preduzeća. Ono što bih rado naglasio je da je Austrija u ovoj godini zabilježila rast BDP-a od 2,8 posto, što je više nego u Njemačkoj. Također i smanjenje nezaposlenosti. Mi vidimo problem u neravnomjernoj podjeli. Mi se zalažemo da od našeg napretka svi imaju koristi, a ne samo 5 posto bogatih.Bh. zajednica je jedna od najbolje integrisanih zajednica u Austriji. To su pokazale posljednje statističke analize. To se najbolje vidi u odnosu zaposlenih i nezaposlenih. Bh. zajednica bilježi skoro identičan procent nezaposlenih, kao i autohtoni Austrijanci i Austrijanke. Druge zajednice, kao što je srpska i turska, imaju znatno veći procent nezaposlenih.Ja sam uočio više problema koje imaju migranti. Prije svega je to obrazovanje. Mnogo manji broj omladine iz migrantskih porodica završava više škole. Također, dosta migranata radi u prekernim radnim odnosima, ali ne svojom voljom. Prekerni odnos znači da nemaju socijalnu sigurnost. I treća za mene važna tačka je demokratsko obrazovanje i shvatanje važnosti političke participacije u društvu. To su stvari na kojim sam i do sada radio i na kojim ću raditi i dalje.Moje je mišljenje da je najveći problem što od ekonomskog napretka koji sam već spomenuo profitira samo 5 posto stanovništva. Jednostavno rečeno, bogati. Mi želimo da napredak osjeti onih 95 posto koji se ne ubrajaju u super bogate.Austrija je najveći investitor u Bosni i Hercegovini. Mislim da se na ekonomskom planu može i mora još više uraditi. Prije nekoliko mjeseci je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić bio u posjeti kod kancelara Christian Kerna, gdje je to naglašeno.Poručio bih im da izađu na izbore 15. oktobra. Radovalo bi me da glasaju za SPÖ i da meni daju preferencijalni glas. Odnosno, da unesu moje prezime u za to predviđeno polje. Samo tako ćemo pokazati političku snagu.