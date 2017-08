Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već pet godina nema direktora i zamjenika. Iako je konkursna procedura završena u maju, ništa se nije pomjerilo s mrtve tačke. Tri mjeseca kasnije, sindikat je na pitanje o imenovanjima od Vijeća ministara dobio identičan odgovor, onaj koji je na snazi već godinama - da je procedura u toku.

Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

"Preko zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH Mirsada Mešića smo uputili pitanje zašto ne dolazi do imenovanja direktora i zamjenika, s akcentom na zamjenika jer ga u FBiH nema već 5-6 godina. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović nam je u maju poslao odgovor da je konkursna procedura završena, kandidati bodovani te da je rang lista poslata na Vijeće ministara. Sada smo dobili potpuno identičan odgovor. Već 5-6 godina dobijamo odgovor da je procedura u toku. Bojim se da konkrus zbog stajanja ne bude poništen", kazao je za Klix.ba predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Ramo Rustemović.Ističe da je tačka o imenovanju u Agenciji prošle godine skinuta s dnevnog reda Vijeća ministara na zahtjev ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande i da se do danas ništa značajno nije desilo. Problem je, tvrdi, to što se HDZ i SDA ne mogu dogovoriti oko kandidata."Molim Bakira Izetbegovića da se uključi u ovaj proces, a Dragana Čovića pozivam da preko Vjekoslava Bevande otkoči proces jer on najbolje zna šta je razlog za neimenovanja, a to je nepostizanje dogovora između HDZ-a i SDA. Dobili smo informacije da sa SDA nema problema i da HDZ blokira. Zamjenička pozicija je namijenjena Bošnjacima. Žena koja je bila zamjenica 2009. godine preminula je 2012. godine i do danas nemamo zamjenika", navodi Rustemović .Dodaje da koristi nemaju ni od Stručnog vijeća koje u trenutnom sastavu postoji od 2008. godine te da niko osim v.d. direktora Aleksandra Zolaka ne zna da li se ono uopće sastaje.