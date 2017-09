Političke igre sa zdravljem građana i budžetom BiH: Od maja blokirana registracija novih lijekova

Foto: Arhiv/Klix.ba

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH već pet godina nema direktora i zamjenika direktora, iako je još u maju tekuće godine završena konkursna procedura. Posljedica: od maja blokirana registracija novih lijekova, što se odražava na zdravlje bh. građana, ali i na budžet Bosne i Hercegovine. Razlog: HDZ i SDA.

Predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Ramo Rustemović kazao je za Klix.ba da je u Bosni i Hercegovini blokirana registracija novih lijekova zato što Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku na osnovu koje bi Agencija za lijekove plaćala mjesečnu nadoknadu članovima Komisije za lijekove.



"Posljedice su velike, kako po zdravlje stanovništva, tako i po budžet Bosne i Hercegovine, jer će one kompanije koje su blokirane zatražiti naknadu putem suda, zato što Vijeće ministara ne donosi tu odluku već godinu. Kad je riječ o prijemu novih ljudi sve je vrlo usporeno. Kontrolni laboratorij, koji je u sklopu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, je ušao sa 55 uposlenika, a trenutno ima 42 čovjeka", kazao nam je Rustemović.



Dodao je da su sve to posljedice neimenovanja direktora, odnosno zamjenika direktora, a posebno je apostrofirao zamjenika sa federalnog dijela.



"Kad je riječ o pravilnicima, nema nikakvih izmjena ni dopuna. Takva je situacija i kad je riječ o materijalnom statusu, platama i naknadama. Ništa se u tom segmentu ne dešava! To je dovelo do osipanja ljudi, koji zbog lošeg materijalnog statusa prelaze u druge institucije", rekao je Rustemović za Klix.ba.



Ističe da je tačka o imenovanju u Agenciji prošle godine skinuta s dnevnog reda Vijeća ministara na zahtjev ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande i da se do danas ništa značajno nije desilo. Problem je, tvrdi, to što se HDZ i SDA ne mogu dogovoriti oko kandidata.



Na pitanje šta je pozadina cijele situacije, Rustemović odgovara da Sindikat ne želi ulaziti u to, ali da nekom odgovara ovakvo stanje.



Od ministara s državnog nivoa nismo uspjeli dobiti nikakve odgovore, kao što to već dvije godine nisu uspjeli ni predstavnici Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.