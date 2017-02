Međunarodni dječiji hokejaški turnir "Happy Hockey Days 2017“ bit će održan ovog vikenda u sarajevskoj Zetri u organizaciji Hokejaškog kluba Vukovi iz Sarajeva.

Na ledenoj plohi nastupit će mladi hokejaši uzrasta do 8 do 12 godina, koji dolaze iz 10 hokejaških klubova iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Više od 200 djevojčica i dječaka takmičit će se u dvadesetominutnim utakmicama.



Turnir Happy Hockey Days traje od 11. do 12. februara, a ulaz je besplatan.



"Čast nam je da po sedmi put organiziramo ovaj sada već tradicionalni turnir. Ove godine ga organiziramo pod pokroviteljstvom EYOF-a kao dio testnog takmičenja Road to EYOF. To nas motiviše da se što bolje pripremimo za Zimske olimpijske igre mladih EYOF 2019, najznačajniji sportski projekat u BiH nakon ZOI 1984. Mali hokejaši će se takmičiti u kategorijama U8 U10 i U13. Uz sve to imat ćemo i dvije seniorske utakmice, što će predstavljati pravi ledeni spektakl na Zetri. Uz želju da napravimo što bolju atmosferu pozivamo sve zainteresirane da dođu, i podrže naše ledene Zmajice i Zmajiće“, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare Adnan Mrkva, direktor turnira Happy Hockey Days.



Turnir Happy Hockey Days je nastao prije sedam godina u cilju popularizacije hokejaškog sporta, a izrastao u mjesto susreta djece, trenera i roditelja čitavog regiona. Osim sportskog, nosi i nemjerljiv društveni značaj jer doprinosi upoznavanju i povezivanju djece, njihovih roditelja i sportskih klubova.



Hokej, kao najbrža timska igra na svijetu, nekada je bio veoma popularan u BiH, ali je skoro zaboravljen zbog nepostojanja uvjeta za ozbiljnije bavljenje ovim sportom, s obzirom na to da klubovi mogu koristiti ledenu dvoranu svega dva mjeseca u toku godine.



Uprkos tome, hokejaški klubovi iz Sarajeva iz sezone u sezonu upisuju veliki broj djece i čine sve kako bi oni ostali privrženi ovom sportu. Razvoj hokejaškog sporta od velike je važnosti i za predstojeći EYOF 2019, koji će biti prilika da se mladi hokejaški naraštaj naše zemlje predstavi svijetu.



Ovom prilikom Hokejaški savez BiH najavljuje i predstojeći drugi dio testnog takmičenja za EYOF 2019 – Rookie Cup, koji će se u sarajevskoj Zetri održati od 23. do 27. februara, a okupit će hokejaše starosti do 14 godina iz Austrije, Mađarske, Hrvatske i naše zemlje.



Obaveza je Hokejaškog saveza BIH da nakon ova dva međunarodna sportska događaja dostavi izvještaj o tehničkoj osposobljenosti dvorane Zetra za EYOF 2019.