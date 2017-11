Tokio smanjio budžet za organizaciju Olimpijskih igara 2020. godine za 360 miliona dolara

Foto: EPA-EFE

Japanska prijestolnica Tokio za izgradnju novih objekta za potrebe ljetnih olimpijskih igara 2020. smanjila je budžet za 360 miliona dolara.

To će biti ostvareno zbog promjene gradnje nekoliko objekta. Za potrebe OI će se umjesto stalnih graditi privremeni sportski objekti, koji će nakon igara promijeniti svrhu.



Organizacioni odbor za izgradnju novih sportskih objekta u japanskoj prijestolnici prvobitno je namijenio 1,96, a taj iznos je smanjen na 1,60 milijardi dolara.



Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je još u junu pohvalio japanske organizatore, koji su cjelokupan proračun s početnih 20 milijardi dolara snizili na 13 milijardi.



Po ocjenama MOK-a to je još uvijek veoma visok iznos, koji brojne gradove odvraća od organizacije olimpijskih igara, kao što je to bilo u slučaju kandidatura Rima, Hamburga, Bostona i Budimpešte.



Prošlogodišnje Ljetne olimpijske igre u Rio de Janeiru organizatore su koštale približno 12 milijardi dolara, a igre 2012. u Londonu 13,7 milijardi dolara.