Wawrinka završio sezonu zbog povrede

Foto: EPA

Švicarac Stan Wawrinka, trenutno četvrti teniser svijeta, saopćio je da zbog povrede koljena neće više igrati u ovoj sezoni.

Wawrinku očekuje ljekarski pregled i rehabilitacija, a zatim priprema za nastupe u 2018. godini.



Warwinka tako neće braniti titulu na posljednjem Grand Slamu u sezoni, US Openu.



On se tako pridružio Novaku Đokoviću, kojeg je pobijedio u prošlogodišnjem finalu turnira u New Yorku.