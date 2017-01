Teniski klasik u Melbourneu: Osamnaesta Grand Slam titula za Federera ili petnaesta za Nadala?

I najveći teniski stručnjaci ni u najluđim snovima nisu mogli pretpostaviti da će u finalu jednog Grand Slama nakon 2011. godine ponovo zaigrati Roger Federer i Rafael Nadal. Nepunih sedam godina nakon njihovog posljednjeg dvoboja na pariškoj šljaci dva velika suparnika će se boriti za trofej u Melbourneu.

I najveći teniski stručnjaci ni u najluđim snovima nisu mogli pretpostaviti da će u finalu jednog Grand Slama nakon 2011. godine ponovo zaigrati Roger Federer i Rafael Nadal. Nepunih sedam godina nakon njihovog posljednjeg dvoboja na pariškoj šljaci dva velika suparnika će se boriti za trofej u Melbourneu.

O švicarskom i španskom majstoru sa reketom sve se zna. Vjerovatno najveći rivali koje je bijeli sport ikada imao. Uostalom, i brojke, ma koliko one ne otkrivaju pravu sliku, dovoljno govore.



Zajedno su osvojili čak 31 Grand Slam - Federer 17, a Nadal tri manje. Broj osvojenih Mastersa 1000? 52. Nadal je tu bolji za četiri titule (28-24). Rekordnih 211 sedmica su proveli na pozicijama jedan i dva na ATP listi naizmjenično.



Odigrali su do sada 34 meča i Nadal vodi 23-11. Što se tiče dvoboja u finalima Grand Slamova, Nadal je tu u debeloj prednosti. Rafa je slavio šest, a Roger samo dva puta. I u ukupnom skoru u finalima Nadal je bolji duplo (14-7).



Na Australian Openu su se sastali tri puta i sva tri duela je dobio Nadal - u finalu 2009. sa 3:2, te polufinalima 2012. (3:1) i 2014. (3:0).



Što se tiče ovogodišnjeg izdanja Australian Opena, Federer je mnogo odmorniji. Svoj polufinalni meč je igrao dan ranije od Nadala, a i na terenu je proveo mnogo manje vremena (13 sati i 37 minuta - 18 sati i 5 minuta). No, danas to sigurno neće igrati neku bitnu ulogu s obzirom da se radi o teniskom klasiku, vjerovatno i posljednjem kojeg će igrati u nekom finalu Grand Slama u karijeri. No, tako mislilo i pred početak ove godine...



I legendarni teniseri i teniserke smatraju kako će ovaj teniski klasik biti užitak za gledanje, a samo rijetki su se usudili prognozirati pobjednika.



"Šanse su 50-50 posto. Mnogo toga će zavisiti od Rafe i njegovog umora. Imao je težak meč protiv Dimitrova, dok je Federer imao dan više za odmor. Podloga je brža nego ranije i to odgovara Federeru i zbog toga dajem njemu blagu prednost", rekla je Martina Navratilova.



"Federer mora biti agresivniji jer dva dana odmora mogu imati i negativne posljedice. Zaista ne bih mogao predvidjeti pobjednika", dodao je Pat Rafter.



John Newcombe je prednost dao Rafi.



"Nevjerovatno je da nakon šest mjeseci pauze Roger igra ovako. No, njegov stil igre najviše odgovara Rafi. Zbog toga Nadalu dajem prednost, ali ako je Roger u odličnoj fizičkoj spremi, ne treba ni njega unaprijed otpisivati".



"Pogledate njihov skor i prognozirat ćete Rafinu pobjedu. Ipak, podloga je najbrža u posljednjih nekoliko godina, Roger je imao dan odmora više i to će imati dosta važnosti. Rafa se vratio 2009. iz izgubljenog meča, ali je tada bio mnogo mlađi. Dala bih prednost Rogeru zbog tog većeg odmora", rekla je Lindsay Davenport.



Svoje mišljenje dao je i čovjek po kojem je nazvan centralni teren u Melbourneu, legendarni Rod Laver.



"Odlično se poznaju i svi znamo kako će se stvari odvijati: Rafa će svojim forhendima slati lopticu na Rogerov backhand. Federer će sigurno biti mnogo agresivniji, ali je pitanje koliko i da li će pokušvati maksimalno skraćivati poene. Ako ga servis bude služio imat će veće šanse, ali zaista ne bih prognozirao ovaj duel", rekao je Laver.



Jedno je sigurno: ljubitelji tenisa će zaista uživati u ovom teniskom spektaklu koji počinje u 9:30 sati po našem računanju vremena, a prijenos možete gledati na Eurosportu.