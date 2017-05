Foto: EPA

Na ATP turniru u Madridu odigran je finalni meč, a domaći teniser Rafael Nadal stigao je do svog petog naslova u španskoj prijestolnici nakon što je s 2:0 u setovima bio bolji od austrijskog tenisera Dominica Thiema.

Prvi set bio je izjednačen, a Thiem je imao i prednost koju je morao iskoristiti. Kod rezultata 1:1, oduzeo je Špancu servis, ali Nadal uzvraća malo kasnije i poravnava rezultat na 3:3.



Kod 5:4 za Nadala i na Thiemov servis, španski teniser imao je čak tri set-break lopte, ali niti jednu nije iskoristio pa se na kraju ušlo u tie-break, koji je s 10:8 pripao današnjem pobjedniku.







Nadal je u drugom setu odmah na početku oduzeo servis Austrijancu i tu je prednost držao do kraja. Međutim, kod rezultata 5:3, Nadal je imao dvije meč-break lopte, ali nije ih uspio iskoristiti, da bi pri svom servisu uspio spasiti četiri break lopte i iskoristiti ukupno četvrtu meč loptu za 6:4 u drugom setu.



Ovo je bila 15. uzastopna Nadalova pobjeda kojom je stigao do 5. titule na madridskim terenima, odnosno do svog 30. Masters naslova u karijeri.