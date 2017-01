Federer savladao Wawrinku i šesti put ušao u finale Australian Opena

Roger Federer se pobjedom nad Stanom Wawrinkom rezultatom 3:2 u setovima plasirao u svoje šesto finale Australian Opena, a čak 28. na Grand Slamovima.

Foto: EPA

Roger Federer se pobjedom nad Stanom Wawrinkom rezultatom 3:2 u setovima plasirao u svoje šesto finale Australian Opena, a čak 28. na Grand Slamovima.

Federer, koji je prvi Grand Slam sezone osvajao četiri puta (2004., 2006., 2007. i 2010.), je svoju dobru formu na početku sezone dokazao i protiv svog sunarodnjaka.



U prvom setu oba tenisera su držala svoje servise sve do 12. gema, kada je Federer iskoristio prvu break loptu i osovjio set rezultatom 7:5.



I u drugom setu starijem Švicarcu je bio potreban jedan break. Ovaj put on je došao ranije, u šestom gemu, te je drugi set Federer riješio u svoju korist rezultatom 6:3.



Kada se činilo da će Federer rutinski doći do pobjede od 3:0, u trećem setu Wawrinka je odigrao možda i najbolji set na turniru. Federeru je prepustio samo jedan gem, te je slavio sa ubjedljivih 6:1.



Početak četvrtog seta je nagovještavao nastavak Wawrinkine dominacije. Stan, koji je Australian Open osvojio 2014. godine, je napravio break odmah u prvom gemu, ali je Federer odmah uzvratio re-breakom.



U devetom gemu Wawrinka je dobio čak tri prilike za break. Prve dvije je Federer sjajnim servisima spasio, ali treću nije mogao i Wawrinka je osvojio gem i dobio priliku da servira za osvajanje svog drugog seta, a to je i učinio i odveo je meč u odlučujući peti set.



U petom setu Federer je dobio dvije prilike za break u šestom gemu. Iskoristio je prvu i poveo je sa 4:2. Federer je potom bio siguran na svoj servis i došao je na jedan gem do prolaska u finale.



Wawrinka je uspio ostati u meču odličnim servisima, te je Federer servirao za meč. To je bio rutinski posao za Švicarca koji je slavio sa 6:3 u petom setu i tako dobio priliku da se bori za svoj 18. Grand Slam.



Drugog finalistu saznat ćemo sutra kada se od 9:30 sastaju Rafael Nadal i Grigor Dimitrov.