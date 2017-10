Federer petom uzastopnom pobjedom nad Nadalom osvojio Masters u Šangaju

Foto: AFP

Roger Federer je pobjedom nad Rafaelom Nadalom rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:3) osvojio Masters u Šangaju.

Roger Federer je pobjedom nad Rafaelom Nadalom rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:3) osvojio Masters u Šangaju.

Federer je odlično ušao u meč. Odmah u prvom gemu iskoristio je treću break-loptu i poveo sa 1:0, a potom odmah i sa 2:0.



Do kraja seta oba tenisera su bila sigurna na svoje servise, te je Federer osvojio prvi set rezultatom 6:4.



I u drugom setu prvu break-loptu je imao Federer u petom gemu. Nadal je spasio prvu, ali nije mogao drugu i Federer je došao do ključne prednosti.



Do kraja seta Nadal nije nijednom ozbiljnije zaprijetio na Rogerov servis, tačnije osvojio je samo jedan poen, dok je Švicarac napravio još jedan break u devetom gemu i uzeo i drugi set rezultatom 6:3 i na taj način osvojio Masters u Šangaju i ostao u utrci za prvo mjesto na ATP listi koje još uvijek drži Nadal sa 1.960 poena prednosti (10.465 Nadal, 8.505 Federer).



Ovo je Federeru bila 94. titula iz 143. finala u karijeri, te ujedno i druga u Šangaju nakon 2014. godine. Na taj način Švicarac se izjednačio na drugom mjestu svih vremena po broju osvojenih turnira sa Ivanom Lendlom, a ispred njega je još samo Jimmy Connors sa 109 trofeja.



U 38. međusobnom dvoboju dva ponajbolja tenisera svijeta svih vremena Federer je zabilježio 15. pobjedu, ali ono što je impresivno je da je ovo bila njegova peta uzastopna pobjeda nad Nadalom.