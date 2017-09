Federer: Mučio sam se na US Openu, Del Potro je bio bolji

Foto: EPA-EFE

Švicarski teniser Roger Federer priznao da je Juan-Martin Del Potro u četvrtfinalu US Opena bio bolji i da nije mnogo razmišljao o uspjehu, jer se previše mučio tokom turnira.

Švicarski teniser Roger Federer priznao da je Juan-Martin Del Potro u četvrtfinalu US Opena bio bolji i da nije mnogo razmišljao o uspjehu, jer se previše mučio tokom turnira.

"Nisam razmišljao o polufinalu, vi ste. Previše sam se mučio i borio tokom turnira da bih razmišljao tako daleko. Bolji igrač je pobijedio", rekao je Federer.



Del Potro je šest puta u karijeri pobijedio Federera u 22 međusobna susreta.



Argentinac je od toga trijumfovao dva puta na US Openu, 2009. u finalu i ove godine u četvrtfinalu.



Del Potro je prije osam godina zaustavio nevjerovatan niz Švicarca od pet pobjeda zaredom u New Yorku, a ove ga je spriječio da se prvi put na US Openu sastane s Rafaelom Nadalom.