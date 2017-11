Džumhur u posjeti Klix.ba: Odmor ću provesti u Americi, dobio sam poziv da treniram s Federerom

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur okončao je sezonu više nego uspješno i već nekoliko dana je na odmoru u Sarajevu, gdje je stigao, osim poslovnih obaveza, odazvati se i na humanitarnu akciju za liječenje malene Dalal Omerović.

Dilema u vezi s turnirima

Džumhur: U posljednje vrijeme ne stignem pogledati nogometnu utakmicu (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Ne obazirem se na komentare

Džumhur: Pokušat ću popraviti servis (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Prije odlaska iz glavnog grada BiH Džumhur je iskoristio priliku i posjetio redakciju portala Klix.ba, gdje je u ugodnom druženju govorio u svojim budućim planovima."Već danas (petak, op.a.) putujem za Beograd gdje ću biti nekoliko dana, a svoj odmor ću nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama. Moja djevojka Dejana je zbog poslovnih obaveza već tamo pa ćemo iskoristiti to da zajedno provedemo dane mog odmora. Planiramo obići nekoliko gradova, među kojima je i Las Vegas te tako dobro napuniti baterije uoči naredne sezone", rekao nam je Džumhur.Iako je i sam Džumhur na nedavnoj konferenciji za medije istakao da mu je za ostanak na 30. mjestu na ATP listi potreban poraz Richarda Gasqueta, odličan nastup Fernanda Verdasca na Mastersu u Parizu je poremetio planove."Nisam očekivao da će Verdasco ovoliko daleko dogurati na turniru u Parizu. U petak navečer igra protiv Socka i u slučaju prolaska u polufinale potisnut će me na 31. mjesto. Ipak, to me toliko ne žalosti, jer je svakako i ovaj ranking više nego ostvarenje planiranih ciljeva za 2017. godinu", istakao je naš teniser.Džumhur će nakon odmora krajem novembra poečti pripreme, a u međuvremenu će donijeti odluku o tome na kojim turnirima će početi narednu sezonu."Dvoumimo se između Dohe i serije u Australiji. S timom već danima pišem pluseve i minuse za obje varijante. Lično mi više odgovara Doha, a činjenica da bih tamo bio nositelj svakako nije za odbaciti. Također, trener Rogera Federera me nedavno pozvao da sa Švicarcem odradim nekoliko treninga u Dohi. S druge strane, nije loše da se što prije priviknem na uslove u Australiji uoči prvog Grand Slama sezone. Ima još vremena i neću žuriti s odlukom", kaže Džumhur.Damir je zadovoljan svojom fizičkom spremom, a na pripremama se planira posvetiti i popravljanju nedostataka."Morat ću još više poraditi na ramenima, jer mi je to potrebno radi boljeg servisa. Mislim da sam ove godine fizički bio na nivou te mi je cilj da i u narednoj budem dovoljno spreman za turnire", rekao je Džumhur.Nakon što je pobijedio Nadala, Džumhuru je popularnost van granica BiH naglo porasla, a nezaustavljivi rast bilježi i poslije posljednjih uspjeha na teniskim terenima."Kao i većina sportista, često koristim društvene mreže, pogotovo Instagram . Gotovo poslije svakog meča dočekaju me desetine poruka, od kojih su pojedine uvredljivog sadržaja. Pokušavam da se na njih ne obazirem. Generalno, u posljednje vrijeme se trudim da uopće ne čitam komentare", rekao je Džumhur koji među svojim rijetkim medijskim aplikacijama na telefonu ima i onu portala Klix.ba.Damir je čest gost rubrika srbijanskih medija, budući da je u emotivnoj vezi s manekenkom Dejanom Živković, s kojom čini trenutno jedan od najaktuelnijih i najatraktivnijih ljubavnih parova u regiji."Tekstovi o našoj vezi su nam više smiješni, nego što nas naljute. Mediji na sve moguće načine pokušavaju ostvariti čitanost i zbog toga često ima neistinitih članaka. Dovoljno je da samo uprate na kojim turnirima se takmičim pa da zaključe da fotografije s naših društvenih mreža nemaju značenje koje oni žele prenijeti javnosti. Što se naše veze tiče, iza nas je već skoro pola godine i uživamo u zajednički provedenom vremenu", istakao je Džumhur.Naš teniser je prilikom posjete redakciji otkrio i svoju ljubav prema ručnim satovima, ali i da u posljednje vrijeme nema baš puno vremena pratiti nogomet i klub za koji navija - Željezničar."Moram reći da mi tenis u posljednje vrijeme previše zaokuplja pažnju i da ne stignem pogledati nogometnu utakmicu. Prije nisam mogao zamisliti da propustim mečeve Lige prvaka i slično, dok je sada slučaj malo drugačiji. Pogotovo kada sam na odmoru. Tokom boravka u Americi pokušat ću otići na utakmice NBA lige, u kojima igraju naši Teletović i Nurkić. Naravno, ako mi se termini uklope s obavezama", rekao je Džumhur na kraju razgovora.