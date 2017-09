Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o ovoj sezoni u kojoj je ušao u top 60 tenisera svijeta ostvarivši najbolji ranking karijere plasmanom na 56. mjestu ATP liste.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o ovoj sezoni u kojoj je ušao u top 60 tenisera svijeta ostvarivši najbolji ranking karijere plasmanom na 56. mjestu ATP liste.

Na početku konferencije za medije se novinarima obratio Damirov otac i trener Nerfid Džumhur, koji je govorio o američkoj turneji našeg tenisera. Ocijenio ju je uspješnom.



"Turneja je bila vrlo uspješna, nadamo se da će Damir nastaviti s ovakvim igrama do kraja sezone. Na turneju je krenuo 27. jula, a u Sarajevo se vratio 6. septembra. U tom periodu je odigrao četiri turnira, dva iz Serije 250, jedan Challenger te Grand Slam, US Open u New Yorku. Na prvom ATP turniru iz Serije 250 u Los Cabosu u Meksiku, Damir je napravio zapažen rezultat, igrao je polufinale protiv Sama Querreyja u tri seta te je pokazao Damirovu formu koju je kroz sljedeće turnire u Dominikanskoj Republici i Winston-Salemu dokazao. U ove četiri sedmice je pokazao kvalitetnu i strpljivu igru. Svaki meč je odigrao na visokom nivou, posebno u Winston-Salemu gdje je igrao šest mečeva i finale protiv Bautiste Aguta, koje je izgubio. Već tada se osjetio umor, jer ne treba zaboraviti da je na turneji Damir odigrao 18 mečeva od kojih je izgubio četiri. Svaki igrač bit o poželio, Čak i omjer 2:1 je uspjeh. U periodu od 21 dan je igrao svaki drugi dan, 18 singlova i tri dubla, od čega ima 14 pobjeda i četiri poraza", izjavio je Nerfid Džumhur.



Naš teniser će uskoro dobiti još jednog trenera.



"Trenutno Damirov tim činim ja kao trener, tu je njegov kondicioni trener Strahinja Tomović, koji je jako predan svom poslu te je učinio sve kako bi Damir u mečeve ulazio maksimalno oporavljen. Trenutno razgovaramo s trenerom tenisa, danas ćemo također razgovarati i vidjeti kada će se priključiti tenisu, da li na turneji u Kini ili od početka naredne sezone", dodao je stariji Džumhur.



Potom se novinarima obratio Damir Džumhur, naš najbolji teniser.



"Zadovoljan sam, posebno kontinuitetom u četiri odlične sedmice u kojima sam uglavnom igrao s bolje rangiranim teniserima. S nekima sam igrao ranije i gubio, ali sam sada to okrenuo u svoju korist. Sretan sam što sam od Los Cabosa pa sve do New Yorka uspio igrati na vrhunskom nivou toliko mećeva. To je novi pokazatelj i odrazilo se na ranking ATP liste. Nadam se da ću tako nastaviti. U tenisu ima uspona i padova, sport je takav, svaki igrač varira tokom sezone, ne može se igrati cijela sezona na vrhunskom nivou. Međutim, mislim da ovaj nivo mogu zadržati do kraja godine, a ako budem i upola kao na američkoj sezoni, onda mogu reći da će ovo biti jako uspješna sezona. Kondicioni trener Strahinja Tomović je bio sa mnom zadnje dvije sedmice, bio mi je potreban nakon dva turnira i devet mečeva. Pripremao me je, bio je u ulozi trenera i fizioterapeuta. Velike zasluge idu njemu, osjetilo se da sam umoran, ali sam u svakom meču davao 100 posto. Što je najbitnije, nije bilo povreda. Sa ovoliko mečeva, povrede dolaze lako. Pogledajte šta se događa s najboljim teniserima koji zbog povreda otkazuju turnire do kraja godine. TO pokazuje koliko je tenis surov sport. Ja nisam imao nijednu veliku povredu, spreman sam i osjećam se jako dobro. Pripreme su bile kvalitetne, one pomažu tokom cijele sezone", rekao je Džumhur.



Potom je govorio o turnirima koji ga čekaju do kraja sezone.



"Planiram odigrati šest ili sedam turnira do kraja sezone kao i većina igrača. Igrat ću tri turnira u Kini, potom slijede Moskva, Beč i Pariz. Imam prijavljen turnir prije Kine u St. Petersburga, ali još uvijek nisam odlučio da li ću ići. U ponedjeljak krećem s treninzima, uzeo sam malo odmora koji mi je bio zaista potreban. Mislim da je dobro što u St. Petersburgu postoji šansa da budem nosioc, što bi mi bio prvi put. Tu šansu treba iskoristiti. Također, u Moskvi ću vjerovatno biti nosioc, ako se budem dobro osjećao, možda odigram svih sedam turnira do kraja sezone. Ipak, ako se ne budem osjećao dobro, može se preskočiti. Beč je jedini turnir na kojem imam braniti bodove iako nisu veliki. Podloga je dobra, imam šanse da do kraja sezone završim u top 50", kazao je naš najbolji teniser.



Posebno je zadovoljan igrama na američkoj turneji te odličnim partijama na tvrdoj podlozi.



"Tradicionalno dobre rezultate pravim u aprilu i maju, ove sezone sam dobro odigrao u Dubaiju. Sezona na zemlji ipak nije bila onakva kakvu sam priželjkivao, iako sam puno radio. Međutim, zapaženih rezultata nije bilo. Ipak, kada sam malo manje očekivao, rezultati su došli. Osvojio sam Challenger na zemlji prije Wimbledona, onda sam i Wimbledon odigrao dobro. Nakon toga, bio sam na visokom nivou na svim turnirima. Ove godine sam odlučio ranije otići na tvrdu podlogu na američkoj turneji, koju ranije nisam igrao. To se isplatilo. Više mi zemlja nije omiljena podloga, jer na tvrdoj pravim najbolje rezultate. Drago mi je, jer je većina turnira na tvrdoj podlozi", dodao je Damir.



U Winston-Salemu je forma bh. tenisera bila odlična.



"Prije Wimbledona sam odigrao dva Challengera na zemlji, znao sam da sezona trave otpada jer bih morao igrati kvalifikacije svih turnira. Gubio sam bodove, bio na granici iz top 100. Međutim, krenulo je nabolje, osvojio jedan challenger, pobijedio u prvom kolu Wimbledona, a igra se digla u Los Cabosu, dobio sam Feliciana Lopeza, igrao dobro protiv Sama Querreya koji ima najbolju sezonu u životu. Na turniru u Santo Domingu na zemlju, gdje sam izgubio od Victora Estrelle Burgosa. Takvu atmosferu nisasm doživio, bilo je poput Davis Cupa, čak i gore, jer je igrao pred domaćom publikom. Za Winston-Salem nisam bio nešto zagrijan, puno je potrebno za osvajanje bodova, ali je igra bila tu, bio sam dobar, sve sam se bolje spremao i došao sam do finala. Na US Openu sam zabilježio velike pobjede, bila je to odlična turneja i nadam se da ću nastaviti ovako", riječi su našeg tenisera.



Džumhur je na pojedinim mečevima gubio živce, što je utjecalo na njegovu igru. Cilj mu je da se nakon takvih situacija što brže fokusira na meč.



"Neki igrači lakše podnose određene stvari tokom meča, svjestan sam da možda nikada neću biti miran igrač i ne pokazivati emocije. Radio sam s psiholozima, nije cilj da ja ne pokazujem emocije jer nisam takav. Mogu emocije pokazati, ali nakon toga sve zaboraviti i vratiti se u meč. U tome sam uspijevao, ispoljio sam nervozu na nekoliko turnira, a onda se vraćao u poen. To je najbitnije", objasnio je Džumhur.



Na kraju se zahvalio BH Telecomu i svojim roditeljima koji su mu pomogli na putu ka dobrim rezultatima.