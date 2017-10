U 2018. godini želim napraviti još veći pomak i približiti se 20 najboljih tenisera svijeta, rekao je najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur na konferenciji za novinare koju je organizovao povodom sumiranja sezone na izmaku.

U 2018. godini želim napraviti još veći pomak i približiti se 20 najboljih tenisera svijeta, rekao je najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur na konferenciji za novinare koju je organizovao povodom sumiranja sezone na izmaku.

Zbog lakše povrede otkazao nastup u Parizu

"Nekada znam reći neke gluposti na terenu"

Pripreme za novu sezonu krajem novembra

Džumhur je ove godine osvojio dva ATP turnira i postao prvi igrač iz BiH kojem je to pošlo za rukom."Ovo je moja najuspješnija sezona, osvojio sam dva ATP turnira, odigrao još jedno finale i nekoliko polufinala. Zaista sam imao odličan drugi dio sezone", rekao je Damir i nastavio:"Imam šansu u prvih šest mjeseci 2018. godine napraviti još veći pomak i to će mi biti cilj. Ukoliko to uspijem, zadržao bih ovaj ranking i sljedeće godine. Naravno, dugoročni cilj mi je da napredujem, ali prije svega želim se ustaliti na ovoj poziciji", kaže Damir koji je trenutno 31. teniser svijeta , ali ima šansu sezonu završiti na 30. poziciji ukoliko mu se poklopi nekoliko rezultata s Mastersa u Parizu, prije svega rano ispadanje Richarda Gasqueta."Ukoliko Gasquet ne prođe drugo kolo u Parizu gdje će igrati protiv Dimitrova imam dobre šanse sezonu završiti na 30. mjestu. Što se tiče Australian Opena iduće godine, na njemu ću biti nositelj kako god, ali ljepše zvuči biti na 30. mjestu", izjavio je Džumhur.Džumhur je otkazao nastup u Parizu zbog povrede prepone."Vukao sam povredu prepone lijeve noge još iz finala protiv Berankisa u Moskvi i protiv Tsonge na kraju prvog seta sam osjetio jači bol. Završio sam meč, a već u subotu sam trebao igrati kvalifikacije za Pariz te sam odlučio da preskočim turnir jer je najbitnije da kraj godine završim bez velike povrede koju bih rizikovao da sam nastupio. Također, ni bodovno ne bih mnogo dobio jer bih morao dobiti tri-četiri meča u Parizu, za šta nisam imao snage, kako fizički tako ni psihički, jer sam u glavi 'splasnuo' nakon Moskve te je bilo logično da se povučem iz Pariza", rekao je Džumhur.Džumhur je ove sezone bio fizički perfektno pripremljen, a zasluge za to ima kondicioni trener Strahinja Tomović."Moram pohvaliti svog kondicionog trenera koji me spremio za više od 60 mečeva ove godine. Odigrao sam 57 mečeva na ATP turnirima, pet na Challengeru i još dva meča kvalifikacija u Hamburgu te nisam imao nijednu veću povredu", kaže Džumhur.Damir je i ove godine uveseljavao publiku čestim razgovorima sa samim sobom, ljudima iz njegovog tima, ali i sa sudijama."Vjerovatno nikada neću biti igrač koji na teren izađe hladan poput Federera, uvijek će biti nervoze, ali ona meni daje energiju. Dobro se sjećam perioda prije Roland Garrosa kada sam bio u lošoj formi. Tada sam pokušao odigrati nekoliko mečeva u kojima nisam želio komentarisati ništa i biti hladan. Odigrao sam dva veoma loša meča. Meni treba energija, čak i poneka konverzacija s ljudima iz mog tima koji me razumiju i shvataju iako znam biti težak na terenu. Najbitnije je da sam sazrio kao igrač i da nerviranje ne utječe na moje mečeve. Dobio sam 80 posto mečeva koji su otišli u tri seta, a oni se ne mogu dobiti bez mentalne čvrstine. Nadam se da ću nastavit tako i u 2018. i da ću biti pravi kao na kraju ove sezone", rekao je Damir.Damir je mnogo pažnje izazvao izjavom protiv Tsonge da "mrzi tenis"."Naravno da volim tenis koji mi je dao sve u životu. Svi imate dana kada mrzite svoj posao, tako je i kod mene. Nekada znam reći neke gluposti na terenu i to ispadne smiješno. Često ispadne da se svađam sa sudijom, a volio bih da svi čuju razgovore sa supervizorima turnira poslije meča koji kažu da sam bio u pravu. Ne radim to jer imam potrebu da se svađam, već ne volim nepravdu. Ne kažem da sudije namjerno sude protiv mene", dodao je Damir.Osim toga, u meču protiv Francuza Damir je odustao od jednog poena pred kraj meča, što je mnogo naljutilo Tsongu koji se žalio sudiji, ali i Damiru."Vodio je 5:1 i u tom trenutku sam znao da je meč gotov. Servirao je snažno u mene i postavio sam reket da me loptica ne udari. Odskočila je na metar od mreže i nisam ni pomislio da bi on to mogao promašiti. Tsongi je zasmetalo što sam ja odustao od poena, iako imam pravo na to, pogotovo pri rezultatu 5:1 i još s povredom noge. Sudija je slušao njega i mene opomenuo da to ne smijem raditi iako nije u pravu. I ranije tokom meča bilo je takvih situacija, ali je Tsonga uzimao poene i nije se bunio. Zaista me iznerviralo to što mi se sudija obratio bez razloga. Rekao sam mu ono što mislim, kao i uvijek. Nekada to zvuči loše, ali nisam ništa pogriješio. Poslije meča Tsonga mi se izvinjavao, i supervizor mi se izvinio i priznao da je sudija pogriješio", rekao je Džumhur koji je znatno popravio i određene segmente igre."Nadogradio sam igru, dobio sam čvrstinu uz kvalitetnije udarce i servis. Bez obzira na moju visinu, dobio sam konstantnost na servisu i preciznost, jer nemam jačinu da 'probijam' igrače kao neki drugi igrači. Sve te male nadogradnje su mi donijele puno veće rezultate ove godine", rekao je Damir koji je otkrio kako je manjak vjerovanja u svoje sposobnosti bio glavni razlog zašto i ranije nije pružao igre kao ove godine."Najveći moj problem je bio manjak vjerovanja u samog sebe. Dolazim iz jedne male, nesigurne zemlje pa sam se i ja tako osjećao kada dođem među velike ljude u tenisu. Sve je to nestalo s ove dvije titule i spreman sam da idem dalje", rekao je Damir koji će imati manje od mjesec dana odmora prije početka priprema za narednu sezonu."Odmor mi traje do 20. novembra, kada slijedi fizičko testiranje u Grazu. Potom počinjem pripreme u Beogradu 25. novembra, a nakon toga ću odlučiti gdje ću nastaviti pripreme u zavisnosti od toga koje turnire odaberem za start sezone. Ukoliko budem igrao u Dohi, dvije sedmice pred turnir ću trenirati u Dubaiju, a ukoliko krenem na turneju po Australiji (Brisbane, Sydney, Melbourne, op. a.), dvije sedmice ću biti u Australiji prije turnira", kaže Džumhur koji prvi put u karijeri u sezoni neće igrati ni na jednom Challengeru."Challengere više neću igrati, a i preskočit ću neke turnire koje sam igrao ove godine. Pokušat ću igrati manje turnira i na taj način praviti dobre rezultate. Igrat ću sve Masters i Grand Slam turnire, ali i turnire iz serije ATP 250 i 500. Nakon Australian Opena idem u SAD na turneju koju volim igrati, a potom slijedi sezona na zemlji, gdje vidim veliku šansu za prikupljanje velikog broja poena", kaže Damir koji je duel protiv Ricardasa Berankisa u finalu Moskve izdvojio kao najteži ove sezone."On je do prošle godine imao 3-0 protiv mene pa ja nikako nisam volio igrati protiv njega, ali sam pronašao način da mu se suprotstavim i uvezao sam tri pobjede", kaže najbolji bh. teniser.Damirov otac i trener Nerfid je istakao kako je ponosan na Damirove rezultate i pažnju koju je dobio i od svjetskih medija, dok je generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović istakao kako će naša telekomunikacijska kompanija i dalje biti uz Damira kao i prethodnih godina.Damir se zahvalio Zaimoviću i BH Telecomu što su godinama uz njega te mu je poklonio reket kojim je igrao u finalu u Moskvi.