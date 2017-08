Džumhur: Dobro sam igrao na tvrdoj podlozi, šteta zbog meča protiv Querreyja

Damir Džumhur (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas je zaustavljen u polufinalu ATP turnira u Los Cabosu nakon što je poražen od Amerikanca Sama Querreyja rezultatom 2:1 u setovima. Nakon meča je ostao žal za propuštenim šansama, no, naš teniser nije nezadovoljan.

Damir je dobro igrao na turniru, a posebno je zadovoljan performansama na tvrdoj podlozi.



"Što se tiče ove sedmice u Los Cabosu, ovo je bila lijepa i uspješna sedmica za mene. Mislim da je odluka da se pomjerim sa zemlje i odem na tvrdu podlugu bila dobra, pogodio sam s ovim turnirom. Odigrao sam tri meča, u drugom kolu je Halys predao, ali sam imao dvije solidne pobjede protiv Daniela i Lopeza. Lopez igra jako dobro na ovim podlogama, a prošle godine je ovdje bio u finalu", izjavio je Džumhur.



Žal zbog poraza od Querreyja je prisutan, ali je ipak za protivnika iimao odličnog igrača.



"Definitivno je šteta zbog meča protiv Querryja, mislim da sam se odlično nosio s igračem koji igra najbolje na ovoj podlozi, koji je osvojio Acapulco, dobio Nadala na istoj ovoj podlozi u sličnim uvjetima, koji je igrao četvrtfinale Wimbledona. Definitivno je u velikoj formi i možda igra i najbolju sezonu u karijeri. Šansu sam imao, posebno u drugom setu u kojem sam na 1:0 imao dvije break lopte, ali ništa nisam mogao uraditi. Uslijedila su dva asa i dva winnera. Igra se tada počela mijenjati, on je nevjerovatno servisao do kraja meča, nisam imao apsolutno nikakve šanse. Malo sam popustio na svom servisu, on je tu vidio priliku i po jedan break u setu je bio dovoljan da me pobijedi", rekao je naš teniser.



Njegov cilj je da se malo odmori, a potom se vraća na terene pripremajući se za US Open. Damir očekuje nastavak dobre forme i nove dobre rezultate.



"Ipak, bile su to dobre partije, drago mi je što igram dobro na tvrdoj podlozi. Nadam se da ću nastaviti s dobrim rezultatima. Slijedi mala pauza, uspjet ću se odmoriti za Challenger u Dominikanskoj Republici, koji počinje za desetak dana. To će biti uvertira za Winston-Salem i US Open, gdje želim biti najspremniji. Ako nastavim ovako igrati i budem fizički spreman, bez povreda, mislim da mogu napraviti dobre rezultate. Odmorit ću nekoliko dana, ovaj turnir je ostavio povredu zgloba na lijevoj ruci i ahilovoj tetivi s kojom sam već imao problema ove godine. Dobro je što ću se odmoriti i napuniti baterije za US Open", završio je Džumhur.