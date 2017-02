Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana takmičenja vodi protiv Poljske sa 2:0 u okviru 1. kola Prve grupe Euro-afričke zone.

Nakon što je u prvom meču Majchrzak predao Bašiću za vodstvo BiH od 1:0, drugi poen našoj reprezentaciji donio je Damir Džumhur pobjedom nad Hubertom Hurkaczom rezultatom 3:0.Džumhur je sjajno otvorio meč i napravio break sa nulom već u prvom gemu. Nakon što je osvojio rutinski i svoj servis-gem, napravio je još jedan break i poveo sa 3:0 i činilo se da će rutinski privesti set kraju. No, Hurkacz je potom uvezao dva breaka i potom poveo prvi put u meču sa 4:3. Do kraja seta oba tenisera su bila sigurna na svoje servise i set je odlučen u tie-breaku.U 13. gemu prvog seta Džumhur je bio apsolutno dominantan i riješio ga je u svoju korist rezultatom 7:1 za vodstvo od 1:0 u setovima nakon 46 minute igre.I u drugom setu nastavila se revija breakova. Najprije je Džumhur prvi došao do breaka i poveo sa 2:0, ali Hurkacz uzvraća odmah re-breakom. Potom je u sedmom gemu Poljak došao do breaka i poveo sa 4:3, ali je naš najbolji teniser odmah uzvratio za 4:4. Odlučujući break Damir je napravio u 12. gemu za konačan rezultat drugog seta 7:5 nakon 42 minute igre.Hurkacz je odlično otvorio treći set i odmah u prvom gemu napravio break. Kada je upetom gemu napravio još jedna break i poveo sa 4:1, svi gledaoci u Zenici su pomislili da je treći set riješen, no Damir nije odustajao i odmah je uzvratio re-breakom.U desetom gemu trećeg seta Hurkacz je servirao za set, ali je Damir napravio još jedan break i izjednačio na 5:5, a potom bio siguran na svoj servis i poveo sa 6:5. Potom je oduzeo još jednom servis Hurkaczu za konačnih 3:0 po setovima.Sutra je na rasporedu dubl meč od 14 sati, a najvjerovatnije će ga igrati Mirza Bašić i Tomislav Brkić protiv Marcina Matkowskog i Lukasza Kubota, dok će u nedjelju od 13 sati u singlu igrati Damir Džumhur i Kamil Majchrzak te ukoliko bude potrebe Mirza Bašić i Hubert Hurkacz.