Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je protiv Poljske sa 1:0 u okviru 1. kola Prve grupe Euro-afričke zone.

Vodeći poen našoj reprezentaciji donio je Mirza Bašić pobjedom nad Kamilom Majchrzakom koji je predao pri vodstvu našeg tenisera 2:0 u setovima.



U prvom setu oba tenisera su bila sigurna u svoje servise sve do desetog gema kada je Bašić iskoristio break-loptu za 6:4 i vodstvo od 1:0 u setovima nakon 37 minuta.



Bašić je već u četvrtom gemu drugog seta napravio break. Poljak je već u narednom gemu imao tri prilike za re-break, ali je Mirza bio koncentrisan i do kraja seta je održao svoj servis i riješio ga u svoju korist rezultatom 6:3. Drugi set je trajao samo minutu duže od prvog.



Poljak se prije Mirzinog breaka u četvrtom gemu povrijedio, ali je odigrao drugi set do kraja, no po završetku seta je odlučio predati meč.







Ovo je Bašiću bio 35. nastup u Davis Cupu i jubilarna 10. pobjeda u singlu. Bašić je u singlu na omjeru 10-6, dok je u dublu mnogo uspješniji (14-5).



Naredni će na teren izaći Damir Džumhur i Hubert Hurkacz.



Sutra je na rasporedu dubl meč od 14 sati, a najvjerovatnije će ga igrati Mirza Bašić i Tomislav Brkić protiv Marcina Matkowskog i Lukasza Kubota, dok će u nedjelju od 13 sati u singlu igrati Damir Džumhur i Kamil Majchrzak te ukoliko bude potrebe Mirza Bašić i Hubert Hurkacz.