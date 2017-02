Damir Džumhur spreman za meč Davis Cupa protiv Poljske

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur bit će spreman za susret Davis Cupa protiv Poljske.

Damir Džumhur (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Džumhurov nastup je bio pod upitnikom zbog neugodne povrede prsta, no, danas je potvrđeno da se on uspio oporaviti te da će biti spreman za igru. Također, danas je obavio trening bez problema.



Singl i dubl susreti će se odigrati od 3. do 5. februara u Gradskoj areni u Zenici.



Žrijebanje protivnika planirano je za 2. februar, a teniseri obje reprezentacije svakodnevno treniraju u zeničkoj Areni koja je ispunila rigorozne zahtjeve organizatora takmičenja.