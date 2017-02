Damir Džumhur poražen od Del Potra u osmini finala Delray Beacha

Foto: EPA

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur (79. ATP) u osmini finala ATP turnira u Delray Beachu poražen je od Argentinca Juana Martina Del Potra (42. ATP) s rezultatom 1:2 (6:7,6:4, 3:6).

Meč je otvorila loša igra Damira u prvom gemu kada je odmah na startu izgubio svoj servis. Potom su oba tenisera bez ikakvih problema i uzbuđenja osvajali gemove jedan za drugim.



Naš najbolji teniser u igru se vratio u osmom gemu kada je napravio break i poravnao rezultat na 4:4. Potom je uslijedio najzanimljiviji gem prvog seta kada Džumhur spašava jednu break loptu Argentinca te na kraju spašava i svoj servis.



Imao je Damir potom na servis Del Potra i set loptu, ali je nije iskoristio. Oba tenisera osvojili su po još jedan gem pa je prvi set otišao u tie-break u kojem se bolje snašao sedmi nosilac turnira i poveo sa 1:0.



Nakon početna tri gema drugog seta u kojima nije bilo uzbuđenja, Del Potro u četvrtom gemu osvaja break i dolazi u prednost.



Ipak, Džumhur se nije predao. Prvo je osvojio re-break, a onda u najzanimljivijem gemu na meču sačuvao svoj servirs te poravnao na 3:3.



Do kraja seta naš teniser nije griješio i uz jedan break uspio je poravnati rezultat na 1:1.



U odlučujućem setu oba tenisera čuvala su svoj servis do šestog gema. Tada je Del Potro napravio break i došao u veliku prednost od 4:2.



Argentinac je bio siguran do kraja i slavio s ukupnim rezultatom 2:1 u setovima.