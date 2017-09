Foto: EPA

Damir Džumhur je zaustavljen u trećem kolu US Opena. Našeg najboljeg tenisera je savladao Andrej Rubljev rezultatom 3:1 u setovima nakon 2 sata i 49 minuta igre.

Prvi set je bio prava revija izgubljenih servisa. Na Damirovu nesreću ruski teniser je bio taj koji je napravio jedan break više (3-2) i prvi set je riješio u svoju korist rezultatom 6:4 nakon 42 minute igre.







U drugom setu breakova nije bilo sve do šestog gema, kada je Džumhur napravio break za 4:2. Ipak, Rubljev odmah uzvraća re-breakom za 4:3, a kada je poravnao na 4:4, Džumhur je još jednom izgubio svoj servis, te je Rus mirno priveo set kraju rezultatom 6:4 nakon 35 minuta igre.







Džumhur je odmah u prvom gemu trećeg seta izgubio svoj servis, ali je u četvrtom uzvratio istom mjerom i izjednačio na 2:2. Nakon što je osvojio svoj servis za 3:2 napravio je još jedan break i poveo sa 4:2. Rubljev ipak uzvraća re-breakom, nakon čega je Džumhur ušao u veliku raspravu sa sutkinjom Marijom Čičak iz Hrvatske sa kojom je više puta tokom meča ulazio u verbalne sukobe.







Damir se skoncentrisao i u 12. gemu je napravio break za 7:5 i smanjenje Rusovog vodstva na 2:1 u setovima.







Rubljev je bolje otvorio i četvrti set pa je poveo rezultatom 3:1. U tim momentima Džumhur je ponovo pokazivao nervozu, ali je nakon odličnog servisa za 3:2, a potom i brejka za 3:3 nervoza prešla na drugu stranu. Rubljev je u jednom momentu razderao svoju majicu pošto je napravio nekoliko vezanih grešaka. Uslijedila su dva uspješna servisa na obje strane, a onda i break Rusa koji dolazi do prenosti od 5:4.



Džumhur se tada žalio na kišu koja je padala jer je smatrao da zbog toga proklizava. Ipak, sutkinja Čičak se nije slagala s tim, a i publika je negodovala zbog pauziranja. Takvi prekidi su vjerovatno više pomogli našem teniseru, koji je možda želio psihički poremetiti Rubljeva.



Damir je stigao do dvije vezane break-lopte, ali ih nije iskoristio. Rubljev je iskoristio prvu meč-loptu i slavio rezultatom 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.







Džumhur je i pored poraza ostvario novi najbolji ranking karijere. Napredovat će za jedno mjesto, te će od ponedjeljka biti 55. teniser svijeta.



Rubljev će u osmini finala igrati protiv Davida Goffina (14. ATP) kojem je Gael Monfils (22. ATP) predao meč.