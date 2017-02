Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u drugo kolo Prve grupe Euro-afričke zone pobjedom nad Poljskom rezultatom 3:0. U drugom kolu naša reprezentacija će igrati protiv Holandije kao domaćin od 7. do 9. aprila.

Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u drugo kolo Prve grupe Euro-afričke zone pobjedom nad Poljskom rezultatom 3:0. U drugom kolu naša reprezentacija će igrati protiv Holandije kao domaćin od 7. do 9. aprila.

Nakon što su jučer pobjede ostvarili Mirza Bašić i Damir Džumhur, Poljaci su u današnji dubl meč ušli kao veliki favoriti s obzirom da su Lukasz Kubot i Marcin Matkowski među deset najboljih dublova svijeta. Ipak, naši Tomislav Brkić i Mirza Bašić su pokazali sjajnu igru i na kraju su zasluženo slavili sa 3:2.



U prvom setu nije bilo nijedne prilike za break i set je odlučen u tie-breaku. Bašić i Brkić su u njemu bili uspješniji i riješili ga u svoju korist rezultatom 7:6(5).



I drugi set je riješen u tie-breaku, ali su u šestom gemu naši teniseri propustili čak tri vezane break-lopte. U tie-breaku ponovo je bio isti rezultat kao i u prethodnom, 7:6(5) i naši teniseri su došli nadomak velike pobjede.



U trećem setu Kubot i Matkowski su u drugom gemu napravili break, ali su Bašić i Brkić odmah uzvratili re-breakom. Ipak, Poljaci su napravili još jedan break u šestom gemu i mirno priveli set kraju rezultatom 6:3.



Poljski teniseri su napravili break i u prvom gemu četvrtog seta i držali su ga do samog kraja i riješili ga u svoju korist rezultatom 6:4.



U odlučujućem petom setu naši teniseri su odmah napravili break u drugom gemu, a do kraja meča su Poljacima dali samo jednu priliku da uzvrate istom mjerom i to u sedmom gemu, no uspjeli su je spasiti i do kraja rutinski priveli meč kraju za konačnih 7:6(5), 7:6(5), 3:6, 4:6, 6:3 nakon skoro četiri sata igre.







BiH - Poljska 3:0



Mirza Bašić (BiH) - Kamil Majchrzak (Polj) 2:0 (predaja)

Damir Džumhur (BiH) - Hubert Hurkacz (Polj) 3:0

Mirza Bašić/Tomislav Brkić (BiH) - Marcin Matkowski/Lukasz Kubot (Polj) 3:2