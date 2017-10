Berankis: Džumhur je zaslužio pobjedu, rizik u ključnom trenutku mu se isplatio

Foto: EPA-EFE

Litvanski teniser Ricardas Berankis izjavio je danas, nakon poraza od Damira Džumhura u finalu ATP turnira Kremlin Cup u Moskvi, da je imao priliku da pobijedi, ali da je bh. teniser zaslužio pobjedu.

"Šta reći? Bio je to težak meč. Mislim da sam imao priliku da pobijedim danas. Imao sam 4: 3 u trećem setu, 0:40 na njegov servis, tri break lopte, on je rizikovao i uspio osvojiti gem. Mislim da je zaslužio pobjedu", kazao je Berankis za zvaničnu web stranicu Kremlin Cupa.



Kaže da je zaista zadovoljan ovim rezultatom, naročito u poređenju sa rezultatima u posljednjih nekoliko nedjelja.



"Nadam se da mi se moja igra polako vraća. Stvarno želim nastaviti u istom ritmu do kraja sezone. Nadam se da ću bolje započeti narednu sezonu jer sam u ovu krenuo tek u maju, pošto sam imao operaciju kuka. Tenis je takav sport - igrate najbolje što možete u datom trenutku nadajući se da će sutra biti još bolje", izjavio je Litvanac.



Kaže da ne bi vjerovao ni prošle semice da mu je neko rekao da će igrati finale Kremlin Cupa.



"Trenirao sam naporno svaki dan. Prije nekoliko sedmica imao sam loše rezultate, gubio u prvim kolima turnira. Nije lako vratiti se na tour nakon povrede. Možda Federer i Nadal to mogu, ali oni nisu sa ove planete. Zato sam zadovoljan sa učešćem u finalu u Moskvi", kazao je Berankis.



Džumhuru je Kremlin Cup druga ATP titula u karijeri, nakon nedavnog trijumfa u St. Petersburgu. Berankis do sada nema osvojenih ATP titula, a poraz od Džumhura mu je drugo izbubljeno finale, nakon Los Angelesa 2012. i poraza od Amerikanca Sama Querreyja.