Bode Miller i službeno završio karijeru

Bode Miller (Foto: EPA-EFE)

Legendarni američki skijaš Bode Miller (40) objavio je kako je zaključio karijeru i to dvije godine nakon što je odvozio posljednju utrku.

"Gotovo je. Karijera mi je bila duga i više ne žudim za skijanjem", poručio je najuspješniji američki skijaš.



Miller je posljednji put nastupio prije dvije i po godine na Svjetskom prvenstvu u Beaver Creeku kada je u superveleslalomu pao i teško ozlijedio mišić natkoljenice, zbog čega je odmah prebačen u bolnicu u Vailu, gdje je obavljen operativni zahvat.



Već tada se nagađalo kako bi to mogla biti posljednja utrka skijaša koji je u svojoj bogatoj karijeri osvojio šest olimpijskih i pet svjetskih medalja. Međutim, Miller je ostavljao dojam osobe koja se još jednom želi vratiti na stazu. Ipak, sada je saopćio kako se to ipak neće dogoditi.



"Imao sam uspješnu karijeru i vrijeme je za oproštaj. Odluka nije bila lagana, ali bilo je dosta. Znam da nema prečica u onome što bih trebao učiniti kako bih se vratio, ali to bi značilo žrtvovanje mnogih drugih stvari" poručio je.



Miller je nastupao 16 sezona ostvarivši 33 pobjede u Svjetskom kupu. Jedan je od samo petorice skijaša koji su pobjeđivali u svih pet disciplina. Osim njega to je uspjelo Marcu Girardelliju, Pirminu Zurbriggenu, Kjetilu Andreu Aamodtu i Guntheru Maderu.



Dva puta je osvajao Svjetski kup (2005, 2008), osvojio je i šest malih kristalnih globusa, dok je četiri puta bio svjetski prvak.



Na olimpijskim igrama je osvojio ukupno šest medalja - zlato, tri srebra i dvije bronze. Zlato je osvojio u superkombinaciji 2010. u Vancouveru, a osvojivši bronzu u superveleslalomu na ZOI u Sočiju 2014. postao je najstariji skijaš u historiji koji je na nekim OI osvojio medalju. Tada je imao 36 godina. Kada je shvatio da je osvojio bronzanu medalju Bode nije mogao zaustaviti suze. One su bile namijenjene njegovom mlađem bratu koji je preminuo godinu dana ranije i koji bi se vjerojatno takmičio na ZOI u Sočiju, u snowboardu.



"Žalim li zbog prekida karijere ? Nikada se ne osjećam kao da mi ništa nedostaje. Imao sam dugu i uspješnu karijeru. Naravno, napravio sam i mnogo grešaka i glupih stvari, ali prije svega sam uspio to učiniti na način na koji sam to htio i način na koji sam osjetio da trebam. To je, mislim, najveće dostignuće", rekao je Miller.



Karijeru nastavlja kao stručni komentator na NBC Sportsu što je i radio u posljednje dvije sezone u Svjetskom kupu.



"Taj posao je došao prilično prirodno. Kad me upoznate shvatite da moje kritike nisu zlonamjerne, to jednostavno nemam u sebi", poručio je na kraju.