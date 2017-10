Zovko i Burić: Respekt Studentima, ali pred domaćim navijačima smo favoriti

Nakon poraza od Sloge u Doboju rukometaši visočke Bosne Centrotrans sutra dočekuju imenjaka iz Sarajeva. Nakon četiri odigrana kola dva stara rivala imaju samo po tri boda, pa tako ni u jednom, ni u drugom taboru ne mogu biti zadovoljni dosadašnjim učinkom.

Nakon poraza od Sloge u Doboju rukometaši visočke Bosne Centrotrans sutra dočekuju imenjaka iz Sarajeva. Nakon četiri odigrana kola dva stara rivala imaju samo po tri boda, pa tako ni u jednom, ni u drugom taboru ne mogu biti zadovoljni dosadašnjim učinkom.

Trener Bosne Centrotrans Dragan Zovko je na konferenciji za medije kazao da njegov tim u svakom meču ide na pobjedu.



"Svaku utakmicu igramo da pobijedimo i u svaku ulazimo s nadom da ćemo pobijediti. A uoči svakog meča šanse su nam 50:50, a naročito kad se radi o duelu dvije Bosne, jer postoji veliko rivalstvo dva kluba, a i mnogo igrača je igralo u oba kluba. Neko je spomenuo statistike i evo dosada je u bh. prvenstvu odigrano 25 mečeva i nijednom nije bilo neriješeno, a samo u sedam su slavili gosti, a od toga Izviđač dva puta, tako da je domaći teren velika prednost. Koliko ja vidim domaći teren je velika prednost i nijednog momenta ne mogu pomislit da bi se moglo desiti nešto loše," govori Zovko i nastavlja:



"Ali statistika je jedno, a dešavanja na terenu sasvim drugo. Mi nemamo razloga da se plašimo bilo koga, jer dobro radimo, ali respektujemo svakoga, pa i sarajevsku Bosna koja je "zadnja" na tabeli, jer su imali jake rivale. Imam samo želju da uđemo u jednu dobru seriju, jer je naš početak prvenstva komplikovan, kako zbog odgađanja, tako i zbog raznoraznih pauza. Treba biti mađioničar da se neke stvari poslože. Ali momci su stvarno u formi, a ove sedmice smo olakšali tempo treninga i dok god mi pružamo našoj publici zadovoljstvo i dok vidim sreću mojih igrača na licima optimizam za dobre stvari postoji", rekao je Zovko.



Zovko je iskoristio i priliku da pozove navijače da u što većem broju dođu u KSC Mladost.



"Upravni odbor je napravio veliki posao i ja se i sada naježim kad pomislim na prvi meč, jer smo doživljavali takve stvari da nam se ljudi na ulici zahvaljuju, govoreći da se ovo u Visokom nije desilo ne pamte otkad. Zato pozivam publiku da ponovo dođu u istom ili većem broju. Ali je i molim da bude strpljiva, da bude uz nas, da nas podržava. Kada sam došao rekao sam da je Visoko rukometna Mekka i stojim iza toga, no mi moramo vratiti taj ugled na pravo mjesto, a za to nam treba vremena. Lako je pjevati sa mnom, ali budi sa mnom i kad plačem. Nismo mi ni u kakvim problemima i to što smo izgubili u Doboju, ne znači ništa, jer će biti još poraza, ali i pobjeda. Još jednom pozivam publiku da nas podrži i ima strpljenja za ovu ekipu, bio ja tu ili ne bio, jer nikad se ne zna kad me srce može 'otresti' da neko ne pomisli da želim da idem ili da me neko tjera sad. Prema tome mi smo 11 sedmica zajedno, napravili smo 90 treninga, a niko od njih maltene nije igrao zajedno. I šta možemo tražiti od njih? Da se bore kao lavovi i da nam pričinjavaju zadovoljstvo", istakao je Zovko.



Rukometaš Mahir Burić obećao je da će ekipa dati maksimum na terenu.



"Sarajevska Bosna je mlada ekipa, pojačana s nekoliko iskusnijih igrača. Mi ćemo dati maksimum, spremni smo, jer smo jako dobro radili prethodnu sedmicu spremali se za taj derbi donjeg dijela tabele, jer su obje ekipe, na dnu tabele, ali tako je kako je. Najbitnije je što nemamo povrijeđenih igrača i da, ponavljam, damo maksimum za tri boda. Želim i ja da pozovem publiku da u što većem broju dođe u KSC Mladost", riječi su Burića.



Meč 5. kola Premijer lige BiH za rukometaše između RK Bosna Centrotrans i RK Bosna Sarajevo igra se sutra od 19 sati u KSC Mladost u Visokom.