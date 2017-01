Rukometaši Francuske pobjedom u Parizu nad Norveškom u finalu Svjetskog prvenstva rezultatom 33:26 odbraniili su titulu osvojenu u Kataru prije dvije godine.

