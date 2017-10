Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Talinu u okviru 2. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od selekcije Estonije rezultatom 25:29.

Domaća selekcija je od početka utakmice na krilima golmana Otsa preuzela inicijativu i brzo stigla do prednosti od 5:2.Estonci su u nastavku susreta prednost održavali, a nakon 20 minuta igre bilo je i plus četiri razlike za domaću reprezentaciju.Naša selekcija je do odlaska na odmor nastavila s užasnom igrom pa je Estonija na poluvremena zasluženo imala šest golova razlike.Rukometaši BiH su dobro krenuli u nastavku, napravili i seriju od 3:0 kada domaći traže time-out.Domaći golman Ots je u tim trenucima već ubilježio deset odbrana i praktično sam održavao svoju ekipu u vodstvu.Estonci se ponovo bude i prave seriju 4:1, a sjajni Ots je nastavio s briljantnim odbranama.Do kraja meča domaći su održavali prednost i na kraju slavili zasluženu pobjedu od četiri gola razlike.Podsjetimo, izabranici selektora Bilala Šumana u prvom kolu u srijedu su u dvorani Mirza Delibašić savladali istog protivnika s 31:24.Selekcija BiH nakon dvomeča s Estonijom ima jednu pobjedu i poraz kao i današnji rival, dok Švicarska još nije igrala svoje mečeve.Varusk, Ots (16 odbrana), Celminš 1, Jaanimaa 6, Johannson 2, Lees 1, Muuga, Pärt 1, Patrail 3, Pinnonen 4, Rooba 8, Roosna, Sillaste 2, Toom, Varul, Voika 1.B. Burić (8 odbrana), Efendić, S. Burić, Karačić 5, Malinović, Mandić 1, Nuić, Panić 3, Perić, Prce 4, Predragović 1, Terzić 2, Toromanović, Vegar, Vranješ 5 i Vražalić 4.