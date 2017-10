Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvom kolu grupe 6 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Danskoj i Njemačkoj dočekala Estoniju i slavila je rezultatom 31:24. Tekstualni prijenos utakmice sa fotografijama i videozapisima iz Sarajeva mogli ste pratiti na portalu Klix.ba.

- Susret je završen pobjedom BiH rezultatom 31:24.



60' - Posljednji napad za BiH. Vražalić je pogodio stativu.



59' - Vranješov osmi pogodak na meču!



58' - Trideseti pogodak za BiH na meču postigao je Vranješ! johannson postiže peti pogodak.



57' - Sillaste je pogodio iz kontre. Prce je promašio, Jaanimaa pogađa nakon kontre. Šuman zove time-out.



56' - Šta radi Burić na golu BiH! Četrnaesta odbrana nakon Roobinog šuta iz kontre!



55' - Vranješ postiže šesti pogodak. Jaanimaa pogađa prečku.



54' - Trinaesta odbrana Burića! Jaanimaa je šutirao.



53' - Johannson je promašio gol, na drugoj strani Panić još jednom pogađa! Time-out za Estoniju.



52' - Panićev šesti pogodak!



51' - Burić još jednom sjajan! Zaustavio je Patrailov šut! Dvanaesta odbrana!



50' - Panić ponovo vraća na plus pet!



49' - Toom je pogodio za 25:21.



48' - Serija grešaka na obje strane.



47' - Predragović pogađa s desnog krila lobom.



46' - Sillaste pogađa sa lijevog krila. Nova kontra Estonije, Sillaste ponovo pogađa. Sada je samo plus četiri za BiH.



45' - Burić brani Patrailu, Ovčina iz kontre pogađa!



44' - Burić je bio u kontri, Ots je odbranio. Nemamo rješenje za Johannsona, opet je pogodio pivot Estonije.



43' - Prelijep pogodak Johannsona, sa crte je lobovao Burića. Malinović je povrijeđen nakon šuta kojeg je odbranio estonski golman.



42' - Burić brani Leesu nakon kontre! Deseta odbrana! Prce pogađa!



41' - Johannson pogađa uz isključenje Panića.



40' - Burić pogađa s crte. Njegov prvi pogodak.



39' - Pinnonen pogađa. Time-out zove Šuman.



38' - Novi pogodak za Estoniju postigao je Celminš. Nuić je promašio sa krila. Pokušao je lobovati golmana gostiju.



37' - Estonci prave faul u napadu. Prce promašuje.



36' - Vranješ je napravio prestup.



35' - Karačić pogađa! Patrail na drugoj strani uzvraća istom mjerom.



34' - Vranješ pogađa za 20:12.



33' - Estonci su smanjili preko Muuge.



32' - Predragovićev šut brani Varusk.



31' - Počelo je drgo poluvrijeme. Panić pogađa za plus devet! Sedmerac za Estoniju. Voika pogađa!



- kraj prvog poluvremena. BiH vodi rezultatom 18:10.







30' - Sedmerac za Estoniju. Rooba šutira, Burić brani! Deveta odbrana našeg golmana! Prce pogađa za kraj prvog poluvremena!



29' - Naša odbrana je "pukla", Patrail pogađa bez problema. Na drugoj strani sjajan pogodak cepelinom završava Prce!







28' - Predragović postiže svoj treći pogodak.



27' - Kontranapad Estonije pogotkom završava Jaanimaa.



26' - Veliki promašaj Vegara iz kontakta. Voika je isključen nakon što je spriječio čistu kontru BiH.



25' - Malinović dovodi BiH na plus sedam! Voika promašuje sa deset metara.



24' - Vranješ ponovo pogađa s crte! Sjajna odbrana Burića nakon Leesovog šuta s krila!



23' - Nakon promaaja Patraila i Predragovića Jaanimaa je smanjio na 13:8.



22' - Treći pogodak Vranješa! Karačić nakon kontre daje također treći pogodak! Estonci zovu time-out.



21' - Prce šutira, Varusk brani. Sjajan pogodak postiže Jaanimaa.



20' - Burićeva sedma odbrana! johannson je promašio sa crte!



19' - Sjajan pogodak za BiH! Prce!



18' - Golčina Panića za 10:5! Johannson je smanjio nakon sjajnog proigravanja na crtu.



17' - Prce postiže svoj prvi pogodak! Idemo na plus četiri! Burić je odbranio i šesti šut Estonaca, a Terzić je isključen na dvije minute!



16' - Nova Burićeva odbrana! Peta po redu nakon šuta Patraila!



15' - Panić ponovo pogađa! Vodimo 7:5. Nakon ukradene lopte Predragović pogađa na prazan gol za novih plus tri.



14' - Burić brani šut Celminša, ali nakon toga lopta dolazi do Roobe koji pogađa.



13' - Karačić ponovo pogađa uz isključenje Pärta!



12' - Karačić postiže pogodak! Celminš uzvraća na drugoj strani.



11' - Estonci smanjuju na minus jedan preko Patraila.



10' - Na drugoj strani Panić uzvraća pogotkom.



9' - Patrail pogađa sa zemlje.



8' - Prce je promašio. Pinnonen je postigao prvi pogodak za goste.



7' - Treća odbrana Burića nakon Patrailovog šuta! Na drugoj strani isključen je Jaanimaa.



6' - Predragović pogađa iz kontre za 3:0!



5' - Vranješ ponovo pogađa!



4' - Varusk brani šut Nuiću s krila.



3' - Burić brani šut Jaanime.



2' - Burić je odbranio Roobi, u narednom napadu Vranješ pogađa za 1:0!



1' - Susret je počeo. Sretno našim reprezentativcima!



19:59 - Intoniranje himni je završeno, susret će uskoro početi.



19:57 - Obje ekipe su izašle na teren, slijedi intoniranje himni.



19:56 - Sudije večerašnjeg meča su Slovaci Andrej Budzak i Michakl Zahradnik.



19:55 - Sastav Estonije je sljedeći: Varusk, Ots, Celminš, Hiiend, Jaanimaa, Johannson, Lees, Muuga, Pärt, Patrail, Pinnonen, Rooba, Roosna, Sillaste, Toom i Voika.



19:54 - Za BiH će igrati: B. Burić, Efendić, S. Burić, Karačić, Malinović, Nuić, Ovčina, Panić, Perić, Prce, Predragović, Terzić, Toromanović, Vegar, Vranješ i Vražalić.



19:53 - Bosna i Hercegovina i Estonija su se do sada sastajale četiri puta, a obje ekipe imaju po dvije pobjede. U kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. godine Estonci su zabilježili obje pobjede (35:30 i 23:21), dok su naši reprezentativci bili bolji u kvalifikacijama a Svjetsko prvenstvo 2015. godine (29:26 i 28:26).



19:52 - U kvalifikacionoj grupi 6 uz Estoniju i našu selekciju nalazi se i reprezentacija Švicarske.



19:50 - Poštovani čitatelji portala Klix.ba, dobrodošli na tekstualni prijenos utakmice 1. kola grupe 6 kvalifikacija za Svjetsko rukometno prvenstvo u Danskoj i Njemačkoj 2019. godine, a sastaju se BiH i Estonija. Utakmica se igra u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu.