Nikola Prce u konkurenciji za najboljeg igrača poljske lige

Jedan od naših najboljih rukometaša svih vremena i dojučerašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Prce, koji već treću sezonu s velikim uspjehom nastupa za poljski kub Azoty Pulawy, nominiran je za najboljeg igrača ovogodišnjeg izdanja poljske Super lige.

Pored ove nominacije, Prce se nalazi i u konkurenciji za najboljeg beka lige. Riječ je o velikom priznanju, posebno ako se ima u vidu konkurencija u kojoj se naš lijevi bek nalazi.Pored poljskih reprezentativaca, golmana Adama Malchera i pivota Mareka Daćka, tu je donedavni slovenački reprezentativac Uroš Zorman, jedan od najboljih igrača ove zemlje sa kojom je zabilježio najveće uspjehe slovenačkog rukometa te španski reprezentativac Julen Aguinagalde, koji je, zajedno sa Zormanom, igrajući za Kielce, stigao do titula klupskog prvaka Evrope i Poljske.Sam Nikola ne krije zadovoljstvo radi nominacija."Iskren da budem, nisam očekivao ovakav rasplet, posebno ne to da ću biti nominiran u čak dvije kategorije. I to je samo po sebi veliki uspjeh. Posebno mi godi činjenica da sam se našao u izboru za najboljeg igrača lige, u društvu sa nekim od najboljih rukometaša današnjice, poput Španca Aguinagaldea, možda i najboljeg pivota svijeta, slovenačke legende, Zormana te poljskih reprezentativaca, pivota Daćka i prvog golmana Malchera. Ove sezone igram zaista dobro, imam puno povjerenje trenera Kurowskoga, opet smo u borbi za visok plasman, tako da sve ide po planu. Samo da me zdravlje posluži. Koristim priliku da se od srca zahvalim svojim fanovima koji su mi bili velika podrška u prelimiranom glasovanju. Primio sam na desetine poruka podrške i ovo priznanje dijelim sa njima", istakao je Prce.Do sada je za svoj klub odigrao 105 zvaničnih utakmica u kojima je postigao čak 474 pogotka, a prošle godine je bio drugi najbolji strijelac poljskog prvenstva sa 169 postignutih golova.Slovi za jednog od najboljih igrača u historiji ovog kluba, a dobre igre donijele su mu i produženje ugovora na još jednu godinu. Manifestaciju izbora najboljih rukometaša godine organzuje poljska PGNIG Super liga, zajedno sa rukometnim savezom ove zemlje, vodećim poljskim portalom Sportoefakty te TV CANAL+.Najbolje igrače u devet različitih kategorija birat će stručni žiri sastavljen od novinara, sportskih radnika i trenera poljske lige, a od danas će i navijači moći dati svoj glas na web stranici Svečano proglašenje bit će održano na gala manifestaciji, 29. maja u Varšavi.