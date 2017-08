Red Bull Cliff Diving: Virtuelni skokovi sa najboljim svjetskim skakačima

Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo 2017 je prešlo pola svog puta i lagano se približava našoj zemlji.

Oni koji su nestrpljivi da vide svjetsku skakačku elitu u akciji na Starom mostu u Mostaru, ili se i sami žele okušati u skokovima sa vrtoglavih visina, mogu to učiniti – virtuelno.Dok očekujemo treći uzastopni dolazak najboljih svjetskih skakača u našu zemlju, ljubitelji ovog ekstremnog sporta čekanje mogu prekratiti uz oficijelnu igricu prvenstva, dostupnu na www.redbullcliffdiving.com/game Igrači mogu birati između šest ovogodišnjih stanica širom svijeta, a među njima je, dakako, i Stari most. Također mogu birati nekog od deset skakača i šest skakačica iz stalne postave prvenstva, a glavna nagrada je potpuni doživljaj Red Bull Cliff Divinga za dvoje u Mostaru.Zadatak je jednostavan: potrebno je što preciznije pogoditi idealnu poziciju za odraz, odrediti putanju svog skakača i izvesti što savršeniji skok. Koeficijent težine raste iz skoka u skok, a izvode se četiri runde. Svoj najbolji rezultat potom možete upisati na tabelu i svojim prijateljima poslati Facebook izazov da vas nadmaše.Virtualno takmičenje traje do nedjelje, 10. 9. 2017. godine do podne, kada će najbolji takmičar dobiti nagradu - hotelski smještaj za dvoje na dan Red Bull Cliff Diving finalnog takmičenja (16. 9.), kao i potpuni doživljaj ovog takmičenja sa posebnim propusnicama za mnoge zone, upoznavanjem skakača, pravo da se popenje na skakaonicu na Starom mostu i uz nezaboravan dnevni doživljaj ulaz na after party.Pobjednik će sa svojim prijateljem ili prijateljicom imati potpuni doživljaj, a drugoplasirani i trećeplasirani će također dobiti sve iz gore navedenog osim hotelskog smještaja u Mostaru. Utješne nagrade od 4. do 10. mjesta će dobiti mjesečno potrebnu dozu krila koja će biti isporučena na njihovu adresu. Virtualno takmičenje je otvoreno samo za takmičare iz BiH.Prvenstvo je trenutno na ljetnoj pauzi, a nastavlja se takmičenjem u Teksasu 3. septembra. Nakon toga, svjetska elita cliff divinga 15 i 16. septembra stiže u Mostar, na petu stanicu sezone i još jedno spektakularno takmičenje na Starom mostu.Do tada, pratite web stranicu Facebook profil takmičenja.