Red Bull Cliff Diving Svjetsko prvenstvo 2017. počinje u junu, a dobra vijest za ljubitelje skokova u našoj zemlji jeste to da je Mostar treću godinu odabran za jednu od stanica.

Kalendar Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2017:

Najbolji svjetski skakači i skakačice će 16. septembra na Starom mostu ponovo demonstrirati svoje nevjerovatne akrobacije, kojima su prethodne dvije godine oduševili mnogobrojne gledaoce, priredivši oba puta pravi spektakl.Kao i prošle godine, na Starom mostu ća nastupiti svjetska skakačka elita u obje konkurencije: u prvenstvu žena i u prvenstvu muškaraca. Visina platforme za muškarce iznosi 27, a za dame 21 metar. Za tri sekunde, koliko traje skok, oni dostižu brzinu i do 85 km/h, izvodeći istovremeno vratolomije od kojih zastaje dah. Obzirom da se takmičenje na Starom mostu održava sredinom septembra, može se očekivati ugodna temperatura i idealni uslovi - kako za takmičare, tako i za gledaoce.Prvenstvo će ove godine obići šest atraktivnih lokacija širom svijeta. Sezona se otvara na rubu Evrope, na irskom otoku Inis Mór, u junu. Odatle prvenstvo u julu putuje do veličanstvenih vulkanskih monolita portugalskih Azorskih otoka, a potom u Polignano a Mare, na samom jugu Italije. Nakon ljetne pauze, u septembru slijedi takmičenje na liticama Hell’s Gate u Texasu (SAD), da bi svjetska cliff diving elita u našu zemlju stigla 16. septembra, na Stari most u Mostaru. Završnica sezone odigrat će se u oktobru na jednoj novoj lokaciji, vodopadu Riñinahue na jugu Čilea.Konkurencija je ove godine veća nego ikad: o tome svjedoči činjenica da je u prethodnoj sezoni čak šest različitih skakača pobjeđivalo na pojedinačnim takmičenjima u prvenstvu muškaraca, a u prvenstvu žena prvakinja je postala debitantica, koja je uz to nastupala s pozivnicom.Kod muškaraca svakako treba izdvojiti šestostrukog prvaka Garyja Hunta i prošlogodišnjeg viceprvaka Jonathana Paredesa, a kod žena senzacionalnu Rhiannan Iffland i Lysanne Richard, dvije prvoplasirane iz sezone 2016. No, tu je još dosta pretendenata za titule u obje konkurencije, tako da je favorite nezahvalno prognozirati.Za sve informacije o prvenstvu i najnovije vijesti, posjetite www.redbull.ba 24. juni - Inis Mór, Irska9. juli - São Miguel, Azori, Portugal23. juli - Polignano a Mare, Italija3. septembar - Teksas, SAD21. oktobar - Lago Ranco, Čile