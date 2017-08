Prije desetak dana u Polignano a Mareu je održano treće takmičenje sezone 2017 Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva, koje 15. i 16. septembra ponovo dolazi u našu zemlju, na Stari most u Mostaru.

Polignano, gradić na samom jugu Italije, Mostaru je sličan po ljubavi koju njegovi stanovnici gaje prema skokovima, ali ima još poneka zanimljiva koincidencija.Najpoznatiji žitelj Polignano a Marea svakako je bio Domenico Modugno, autor i izvođač bezvremenskog hita "Volare" (na italijanskom "letjeti"). Pjesma je ušla u legendu, a Modugnu su sugrađani - u znak zahvalnosti što je ime njihovog mjesta pronio širom svijeta - podigli spomenik, i to tačno preko puta lokacije na kojoj svjetska skakačka elita već godinama čini upravo ono o čemu stihovi njegove pjesme govore: leti, i to s visine od 27 metara prema kristalno čistim vodama Jadrana.S ovom je pjesmom Modugno 1958. godine pobijedio na Sanremu i bio treći na Evroviziji, no kasniji uspjeh pjesme daleko je premašio okvire ovih festivala: postala je legendarni evergreen, koji se do danas prodao u desetinama miliona primjeraka i doživio bezbrojne obrade i prepjeve. Između ostalih, izvodili su je Louis Armstrong, David Bowie, Ray Charles, Paul McCartney, Gipsy Kings, a na našim prostorima tada već internacionalno poznati Ivo Robić.I Mostar ima svog "pjesnika zaštitnika" - Aleksu Šantića, legendu i simbol grada na Neretvi. Za razliku od Modugna koji je bio pjevač i tekstopisac, Šantić je prevashodno bio pjesnik, no ostalo je zapisano da je često volio i zapjevati, a na njegove su stihove otpjevane neke od najljepših sevdalinki: “Emina” i “Što te nema”.Zanimljivo, i iz jednog dijela spomen-parka Alekse Šantića, u kojem stoji njegov spomenik, pruža se pogled na Neretvu i Stari most, s kojeg će u septembru najbolji svjetski skakači i skakačice treću godinu uzastopno izvoditi svoje spektakularne akrobacije.Šantić je, zapravo, većinu života proveo u blizini Starog mosta: prvo u rodnoj kući u mostarskom naselju Brankovac, a onda i u kući svoga zeta Svetozara Ćorovića, također pjesnika, u kojoj je proživio svoje zrele godine i iz koje ga je na vječni počinak ispratila najveća pogrebna povorka ikada viđena u gradu - kako kažu, “pola Mostara”.Prvi do Starog je Lučki most, blizu kojeg je postavljen spomenik čuvenoj šantićevoj Emini, koja do dan-danas živi kroz pjesmu, također izvođenu i obrađivanu nebrojeno mnogo puta i od nebrojeno mnogo izvođača. Upravo je izvođenjem “Emine”, i to baš na Starom mostu, Mostar Rock School Blues Bend prošle godine otvorio takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u gradu na Neretvi.Do trećeg dolaska najvećeg svjetskog cliff diving takmičenja u našu zemlju preostala je još samo jedna stanica (3. septembra u Teksasu), prije novog spektakla na Starom mostu, 15 i 16. septembra.