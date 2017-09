Pripreme za takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva ovog vikenda u Mostaru su pri samom kraju. Najbolji svjetski skakači su stigli u grad na Neretvi, na Starom mostu je osvanula platforma visoka 27 metara, a Orlando Duque i Rhiannan Iffland su prije dolaska u Mostar posjetili Štrbački buk i skakali s ovog prelijepog vodopada.

Pripreme za takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva ovog vikenda u Mostaru su pri samom kraju. Najbolji svjetski skakači su stigli u grad na Neretvi, na Starom mostu je osvanula platforma visoka 27 metara, a Orlando Duque i Rhiannan Iffland su prije dolaska u Mostar posjetili Štrbački buk i skakali s ovog prelijepog vodopada.

Najbolje svjetske skakače dočekao je Stari most koji je osvanuo sedam metara viši. Naime, tehničari su vrijedno radili cijele noći kako bi na mostu podigli dodatnu platformu i osigurali visinu od 27 metara, koja je neophodna za cliff diving skokove.Video pojašnjava neke osnovne činjenice o ovom izuzetno zahtjevnom sportu, te najavljuje raspored takmičenja: u petak 15. septembra od 13:30 sati skakači će izvoditi prve dvije serije takmičarskih skokova, a u 13 sati u subotu 16. septembra slijedi spektakl i veliko finale takmičenja.Šlag na tortu u ovom videu je prilog iz Nacionalnog parka Una, do kojeg su na svom putu prema Hercegovini svratili miljenik Mostaraca Orlando Duque i aktuelna prvakinja Rhiannan Iffland, kako bi posjetili unski biser Štrbački buk i uživali u skokovima s ovog prelijepog vodopada.U Mostaru ovih dana neće manjkati ni dobre večernje zabave, uz brojne svirke bendova Mostar Rock škole, DJ setove te nastupe poznatih repera Frenkieja i Helem Nejse. Marshall, Alibaba, Black Dog Pub, Stari most, Bijeli Bar, Europa - samo su neke od lokacija ovih dešavanja.Da bi se gledaocima omogućio lakši dolazak na takmičenje, dogovorena je posebna vožnja talgo vozom na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo u subotu 16. septembra. Nakon što su karte rasprodane, organizatori su u suradnji s Željeznicama FBiH odlučili da uvedu još jednu talgo kompoziciju, koja će voziti u isto vrijeme i po istim cijenama.