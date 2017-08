Policija u Barceloni prilikom pucnjave na teroriste pogodila britanskog olimpijca Gordona

Foto: Twitter

Britanskog olimpijca Winstona Gordona ranio je zalutali metak prilikom pucnjave policije na grupu osumnjičenih terorista u Cambrilsu, javlja BBC.

"Kada su drugi put odjeknuli pucnjevi, nešto se odbilo i pogodilo me u nogu. Odmah sam osjetio kao da me nešto porezalo po nozi. Shvatio sam šta se dogodilo i povikao sam. Mislim da me metak ili jedan njegov dio pogodio nakon što se odbio od cestu jer nisam bio na vatrenoj liniji kada je policija pucala. Bio sam u šoku, nisam stigao razmišljati", rekao je Gordon koji se u bolnicu javio tek dan kasnije.



Podsjetimo, policajci su u Cambrilsu u petak uhvatili petoricu terorista s eksplozivnim napravama, a prilikom okršaja s njima morali su upotrijebiti i vatreno oružje.



Napad u Cambrilsu dogodio se nekoliko sati nakon onog u Barceloni, u kojem je poginulo 13 osoba, a 100 je povrijeđeno.