U Sarajevu je danas u odličnoj organizaciji i atmosferi održan 11. Sarajevo Coca-Cola polumaraton, čiji je pobjednik bio Mađar Tomas Nagy.

Jedanaesti Sarajevo polumaraton, G-Drive štafetni poluimaraton i Novo Nordisk Fan Run utrka startali su dana u 10 sati ispred BBI centra u glavnom gradu BiH. Učestvovalo je oko 3.000 trkača, koji su u Sarajevo stigli iz 30 zemalja širom svijeta. Očekivano, najveći broj učesnika je bio iz BiH, ali je kroz cilj polumaratona prvi prošao Mađar Tomas Nagy Drugo mjesto je pripalo Dubrovčaninu Vinku Slišku, a treće Prijedorčaninu Slaviši Buniću. Kada je riječ o ženama, najbolje vrijeme imala je bh. atletičarka Lucia Kimani.Kao i ranije, organizacija je bila na vrhunskom nivou, a policija se pobrinula za poseban režim saobraćaja koji je omogućio sigurno održavanje polumaratona. Učesnici su prošli ulicom Maršala Tita, Alipašinom, kao i ulicom Patriotske lige do Pionirske doline. Trčali su u pravcu Marijin dvora, preko Vrbanje, Vilsonovog šetališta pored hotela Bristol te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja ambasadora do mosta Kozija ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra, odakle su i krenuli. Sunčano vrijeme, ali ne i vruće, stvorilo je odlične uvjete za održavanje sportske manifestacije.Treba reći i da je na polumaratonu učestvovalo 100 članova i članica Škole trčanja Klix, dok su najmlađi trkači učestvovali u utrci Zmajzi Kid's Run Polumaraton je pratio veći broj građana Sarajeva, koji su aplauzima ispraćali trkače i pružali im podršku. Onima koje je savladao umor, spremno su pomagale medicinske ekipe. Tokom polumaratona se povrijedio i sarajevski atletičar Alija Imamović Učesnici polumaratona su na kraju dobili medalje, a najuspješnijim su pripali i zasluženi trofeji. Snagu su vratili časteći se Mrkvinim ćevapima, a potom je uslijedio after party.Tema polumaratona su ove godine mostovi Sarajeva, a učesnici su dobili specijalne majice i medalje s motivima sarajevskih mostova.