Prije početka 11. Sarajevo polumaratona koji je okupio učesnike i učesnice iz više od 30 zemalja, održane su utrke Zmajzi Kid's run.

Na Zmajzi Kid's run utrci učestvovala su djeca uzrasta do 14 godina, a dužina utrke je 800 metara. Najmlađi učesnici 11. Sarajevskog polumaratona bit će nagrađeni medaljama i poklonima sponzora.



Mnoštvo građana je, već tradicionalno, izašlo na ulice da podrže učesnike i učesnice 11. Sarajevo polumaratona te da uživaju u zabavnom programu na startu i cilju.



Učesnici će protrčati ulicama: Maršala Tita, Alipašina, Patriotske lige do Pionirske doline, te u pravcu Marijin dvora, Vrbanje, Vilsonovog šetalište pored hotela Bristol, te ulicama Hiseta, Obala Kulina bana, Bentbaša, Aleja ambasadora do mosta Kozija ćuprija i konačno ulicama Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita do BBI centra gdje je cilj. U ovom dijelu grada saobraćaj je zaustavljen.



Na polumaratonu učestvuje i 100 polaznika i polaznica Škole trčanja Klix.