Odbojkaši Kaknja su u ponedjeljak počeli pripreme za novu sezonu Premijer lige BiH za odbojkaše. Ekipa koje je prošle godine zauzela drugo mjesto u ovom takmičenju, okupila se, zajedno sa predstavnicima Uprave kluba u Sportskoj dvorani Kakanj.

Odbojkaši Kaknja su u ponedjeljak počeli pripreme za novu sezonu Premijer lige BiH za odbojkaše. Ekipa koje je prošle godine zauzela drugo mjesto u ovom takmičenju, okupila se, zajedno sa predstavnicima Uprave kluba u Sportskoj dvorani Kakanj.

Prozivci koju su izvršili trener Almir Aganović i njegov pomoćnik Mirza Demir odazvalo se 15 igrača, a istu je zbog privatnih obaveza propustio primač Marko Tadić. Na prozivci se pojavio i Bahrija Zenović, ovogodišnja akvizicija iz sarajevske Bosne.



Predsjednik kluba Aldin Šljivo pozdravio je igrače i ukratko pojasnio ambicije kluba za narednu sezonu.



"Mislim da smo stasali u jednu ozbiljnu ekipu koja može imati veće ambicije. Očekujemo veći angažman i zalaganje, uz uslove koje smo obezbijedili. Ciljevi koje postavljamo su finale Premijer lige i finale Kupa BiH, jer mislimo da Kakanj kao grad odbojke zaslužuje da se finalne utakmice igraju ovdje, u ovoj sportskoj dvorani. Stručni tim će činiti trener Almir Aganović i još jedno pojačanje, čovjek koji je dao mnogo za odbojku u ovom gradu, Mirza Demir koji će obnašati funkciju pomoćnog trenera. Želimo novom energijom nastaviti lijepu kakanjsku priču koju smo počeli. Zahvaljujem se svojim saradnicima i upravi, ljudima koji doprinose razvoju odbojke u Kaknju te našim sponzorima: Općini Kakanj, Tvornici cementa Kakanj, BH Telecomu, Vladi ZDK i ostalima koji nam pomažu da održimo finansijsku stabilnost." kazao je Šljivo koji je podcrtao da okosnicu ekipe čine igrači iz Kaknja i da će to biti vodilja kluba u budućnosti.



Uprava kluba se potrudila da osigura odlične uslove za pripreme. Ovih dana ekipa će trenirati u Kaknju, potom su planirane pripreme u Makarskoj a onda turnir u Zavidovićima te veoma jak turnir u Austriji. Također, na prvoj utakmici biti će predstavljeni i novi dresovi kakanjske odbojkaše ekipe.



Prisutnima se obratio i trener ekipe Almir Aganović.



"Pravimo pomake, idemo uzlaznom putanjom. Zahvaljujem se ovoj agilnoj upravi na čelu sa predsjednikom Šljivom. Sretan sam što krećemo sa ove startne pozicije, sa novim duhom, lijepim planom i programom. Od igrača očekujemo da angažman na treninzima i utakmicama prati uslove koji su obezbjeđeni.", kazao je Aganović.



Ekipa će do 2. septembra boraviti u Kaknju, od 2. do 7. septembra boravit će u Makarskoj, gdje igrače očekuje i jaka utakmica sa ekipom Kaštele, a potom i odlazak u Austriju na turnir sa jakim odbojkaškim imenima.



Ekipu OK Kakanj čine Armin Šljivo, Armin Fejzović, Armin Vehab, Adin Fazlić, Danilo Ružić, Marko Tadić, Sejdin Mustafić, Muris Krivokapa, Bahrija Zenović, Haris Škulj, Muhamed Begić, Hajrudin Sužanj, Berin Pinjić, Samir Berbić, Faris Čobo i Ibrahim Berbić. Trener ekipe Almir Aganović, pomoćni trener Mirza Demir.