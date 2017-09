Odbojkaši Kaknja nalaze se u Makarskoj, gdje prolaze treći mikrociklus priprema za predstojeću odbojkašku sezonu.

Odbojkaši Kaknja nalaze se u Makarskoj, gdje prolaze treći mikrociklus priprema za predstojeću odbojkašku sezonu.

Kakanjska ekipa u Makarskoj ima odlične uslove za treniranje i na kondicionom ali i tehničko-taktičkom planu.



Kako je kazao trener ekipe Almir Aganović, on i igrači su prezadovoljni uslovima:



"Odlična atmosfera za rad, imamo vremena da se posvetimo svim detaljima kako bismo što spremnije dočekali prvenstvo. Treniramo dva puta dnevno, Jutarnje treninge najviše koristimo za sticanje što bolje kondicione spreme, a navečer u dvorani slijedi tehnika taktika i uigravanje ekipe. U srijedu igramo prvu prijateljsku utakmicu protiv Mladosti Ribole iz Kaštela, jednog veoma jakog protivnika i to će za nas biti odlična trening provjera.", rekao je Aganović.



Ekipa će u Makarskoj boraviti do 7. septembra kada slijedi povratak u Kakanj, a potom i put na turnir u Austriju.