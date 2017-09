Zrinjski protiv Željezničara dolazi po bijeg na osam bodova razlike, Široki dočekuje Radnik

Osam pobjeda u devet utakmice BHT Premijer lige u ovoj sezoni ima aktuelni šampion Zrinjski, a takav učinak donio mu je prvo mjesto na tabeli i pet bodova viška u odnosu na drugoplasirani Željezničar. Upravo se ova dva kluba večeras od 20:00 sati uz direktan prijenos na Mojoj TV sastaju u derbiju 10. kola na Grbavici.

Mostarski tim ima šansu da pobjedom na Grbavici pobjegne na velikih osam bodova prednosti u odnosu na Plave. Preciznije, Plemićima bi tri boda protiv Željezničara značila da osam bodova bježe prvom pratiocu, jer na trećem mjestu tabele je Široki Brijeg koji trenutno ima tri boda manje od Željezničara, odnosno osam manje od Zrinjskog.Takva računica jasno ukazuje ekipi Admira Adžema da na svom terenu mora izvući barem remi, jer bi u suprotnom borba za titulu bila mnogo otežana.Računajući samo ligaške mečeve, Zrinjski u Sarajevo dolazi s nizom od šest uzastopnih pobjeda, dok je Željezničar u prošlom kolu poražen u gostima od Slobode (1:0).Najveći hendikep kod Željezničara je neigranje štopera Daniela Graovca koji je u prošlom kolu dobio crveni karton, dok će Zrinjskom najviše nedostajati Toni Jović koji je, navodno, lakše povrijeđen.U posljednjih 10 međusobnih okršaja ova dva tima imaju ujednačen učinak - po četiri međusobne pobjede i dva remija. Obratimo li pažnju na samo tri posljednja duela, onda dolazimo do podatka da je u tom periodu Željezničar bolji, jer ima dvije pobjede i remi.Najveći aduti Zrinjskog su Nemanja Bilbija i Miloš Filipović koji su već do sada postigli po šest golova u prvenstvu, dok je prvi strijelac Željezničara Zajko Zeba s četiri postignuta pogotka.Ukoliko publika dođe u velikom broju, atmosfera na Grbavici bi mogla biti sjajna pošto se ovaj stadion sprema za meč Bosne i Hercegovine protiv Belgije tako da je mnogo stvari na terenu i tribinama dodatno poboljšano.Vitez je posljednji tim tabele koju je svoju jedinu pobjedu u prvenstvu upisao u 8. kolu kada je kod kuće rezultatom 2:0 pobijedio Čelik. Ovaj tim je golove postizao još u samo dva meča tokom sezone, dok je u čak šest navrata utakmicu okončao bez postignutog gola.Trener Viteza Ivica Bonić u ovom meču ne može računati samo na Ivana Mamića koji je suspendovan zbog tri žuta kartona, dok su svi ostali igrači na raspolaganju. Vitez je već u veoma teškoj situaciji i ne smije ni pomisliti na poraz.GOŠK je u ovoj sezoni napravio tri iznenađenja savladavši Sarajevo i Slobodu u gostima te Široki kod kuće, ali u preostalim mečevima je upisao šest poraza i nalazi se odmah iznad zone za ispadanje.Ekipa Slavena Muse ima lošu realizaciju. Njegov tim je postigao šest golova u ligi, a manje su postigli samo Sloboda i upravo Vitez - po pet golova.Široki Brijeg je u dosadašnjem dijelu prvenstva jedini kiks imao protiv GOŠK-a u gostima gdje je upisao poraz, dok se ostali mečevi bez pobjede mogu smatrati razumljivim. Naime, ekipa Gorana Sablića je bodove gubila još samo na gostovanjima kod Sarajeva, Zrinjskog i Željezničara. U tim mečevima upisana su dva poraza i remi na Grbavici.Tim s Pecare će u slučaju pobjede sigurno smanjiti bodovni zaostatak u odnosu na barem jednog od prva dva tima tabele, jer se vodeći timovi Željezničar i Zrinjski zapravo i sastaju u ovom kolu.Radnik u ovaj meč ulazi s jako lošim nizom od četiri uzastopna poraza tokom kojih je ostvarena gol-razlika 1:8. Mladen Žižović je u velikim brigama, jer formu popravlja kod jednog od favorita za naslov prvaka.Ekipa iz Bijeljine sigurno posjeduje potencijal da savlada svaku ekipu bez obzira na kojem terenu igra, a to je pokazala domaćom pobjedom protiv Zrinjskog kojem je to jedini ligaški poraz u sezoni.Sarajevo - Krupa (nedjelja 16:00 sati, BHRT)Borac - Sloboda (nedjelja 18:00 sati)Mladost DK - Čelik (ponedjeljak 16:00 sati, Moja TV)