Zrinjski gostuje u Bijeljini, Željezničar dočekuje Vitez

Dvije utakmice 3. kola Premijer lige igraju se danas. Radniku na megdan stiže Zrinjski, dok će Željezničar na Grbavici ugostiti Vitez.

Tim iz Bijeljine na krilima pobjede u Tuzli dočekuje aktuelnog prvaka. U svlačionici Radnika naglašavaju kako će pokušati doći do trijumfa protiv Plemića. Ipak, svjesni su da ih čeka težak zadatak.



S druge strane, i Zrinjski će težiti da osvoji kompletan plijen u Semberiji.



''Vjerujem da ćemo nastaviti kontinuitet kvalitetnih igara. Idemo u Bijeljini na pobjedu i tako ćemo se postaviti, možda u najgorem slučaju očekivati neriješeno, dok o porazu ne razmišljamo. Nastojat ćemo nastaviti pobjedonosni niz, ali bit će teško jer je domaćin kvalitetna ekipa koja je u prve dvije utakmice osvojila četiri boda. U ovom trenutku smo dovoljno kvalitetni i željni pobjede te se nadam da se iz Bijeljine vraćamo s tri boda", izjavio je strateg Zrinjskog Blaž Slišković.



Nakon poraza u Doboju pored Kakanja Željezničar će pokušati popraviti dojam u meču protiv Viteza. Prvi šef struke Plavih Admir Adžem podvlači kako će njegovi izabranici igrati do krajnjih granica svojih mogućnosti kako bi pokazali da je poraz od ekipe Mladosti bio samo loš dan.



''Pokušali smo popraviti najbitnije momente, najprioritetnije stvari kako bi sve u utakmici bilo bolje. Ono što sam vidio na treninzima daje mi optimizam. Mnogo smo posla uradili i svjesni smo da je pred nama puno toga. Izvlačimo prioritete, ne može se ništa napraviti preko noći. Ušli smo u priču koja će imati dobar završetak. Najvažnije je da imamo prioritete, a to je čvršća odbrana. Moramo smanjiti broj grešaka. Više nam vremena treba za stvaranje naše igre", kazao je Adžem.



Vitez na Grbavicu stiže s namjerom da ne izgubi.



Parovi i satnica:



Subota



Radnik – Zrinjski 18:00 sati

Željezničar – Vitez 20:30 sati (prijenos na Moja TV)



Nedjelja



Krupa – Sloboda 17:00 sati (prijenos na BHT1)

Sarajevo – GOŠK 20:00 sati (prijenos na Moja TV)

Borac – Mladost DK 20:00 sati



U petak je Široki Brijeg pobijedio Čelik rezultatom 4:0.