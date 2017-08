Tri utakmice 6. kola Premijer lige igraju se danas, dok su tri okršaja na programu u nedjelju. Danas će Željezničar na Grbavici ugostiti Široki Brijeg, Vitezu na noge dolazi Zrinjski, a Mladost Doboj Kakanj će odmjeriti snage s ekipom Radnika.

Za Željezničar nema puno filozofije u sudaru s izabranicima Gorana Sablića. Žele osvojiti kompletan plijen i ostati na vrhu tabele. Prvi šef struke Plavih Admir Adžem imao je riječi hvale za suparnika."Imaju odličan stručni štab, dobar sportski segment, ljude koji znaju šta je nogomet. Postižu dosta golova, igraju ofanzivno i u napadu imaju dosta rješenja. Također, mladi i potentni igrači mogu biti opasnost po protivnika. Njihov sistem igre im daje prednosti, ali imaju i mane koje ćemo pokušati iskoristiti. U ovu utakmicu ulazimo nakon pobjede na derbiju. Tri boda su veoma bitna, ali su nam donijela dobru atmosferu, pozitivu u našem taboru, kao i dobru atmosferu među navijačima koji su bitan faktor. Sve je to važnije od bodova", izjavio je Adžem.Dodaje kako su se igrači potrošili igrajući derbi protiv Sarajeva. No, radili su dobro tokom cijele sedmice.Gosti u Dolinu ćupova dolaze s namjerom da ostvare pozitivan rezultat. Na dva ovosezonska gostovanja tim s Pecare je upisao dva poraza (Zrinjski i GOŠK)."Za jedan ili tri boda trebamo odigrati perfektno u fazi odbrane. Na temelju organiziranosti i maksimalnoj koncentriranosti u tom segmentu igre, a znajući da odbranu zapravo igra svih 11 igrača, možemo se nadati pozitivnom rezultatu u derbiju. To je moguće, za to imamo kvalite", kazao je strateg Širokog Goran Sablić.Aktuelni prvak BiH Zrinjski gostuje Vitezu. Plemići u ovom dvoboju imaju samo jedan cilj - osvajanje tri boda."Vitez je i pored samo jednog boda gubio obično minimalno. Na Grbavici autogolom, što je dokaz da je riječ o jednoj čvrstoj ekipi. Ipak najvažniji su bodovi, a oni će nastojati pred domaćom publikom to poboljšati. Teško se vaditi na Zrinjskom, ali motivacija će biti važan faktor", kazao je prvi šef struke Zrinjskog Blaž Slišković.Domaći će u susretu s mostarskim timom pokušati ostati neporaženi. Premda je Vitez jedina ekipa koja u dosadašnjem dijelu sezone nije upisala pobjedu, teško je očekivati da će to uraditi protiv akuelnih prvaka.Mladost Doboj Kakanj će ugostiti ekipu Radnika iz Bijeljine. Domaći starteg Edis Mulalić zbog povreda i suspenzija ne može računati na nakoliko nogometaša iz udarne postave. Ipak, u taboru Mladosti vjeruju kako mogu ostvariti dobar rezultat.S druge strane, Radnik će težiti da ostane neporažen, a ako im se ukaže prilika da osvoje tri boda neće je propustiti.Mladost DK – Radnik 17:00 satiVitez – Zrinjski 17:00 sati (prijenos na BHT1)Željezničar- Široki Brijeg 20:00 sati (prijenos na Moja TV)Čelik – Sloboda 17:00 sati (prijenos na Moja TV)GOŠK – Krupa 17:00 satiBorac – Sarajevo 20:00 sati (prijenos na Moja TV)