Zlatan Šibčić blizu prelaska u turski Goztepe

Bh. nogometaš Zlatan Šibčić (26), član austrijskog WAF Brigittenaua na posudbi iz bečkog Rapida, mogao bi narednog ljeta napustiti Austriju i zaigrati u drugoj ligi Turske

U Austriji je Zlatan prije dvije sezone došao u žižu interesovanja javnosti nakon što je nemilice rešetao protivničke mreže.



Naime, igrajući za ekipu SV Albania, uspio doći do 40 postignutih golova u 21 odigranoj utakmici, što nikada niko nije uradio u austrijskom nogometu u svim rangovima takmičenja.



Napadača rođenog u Vitezu sada želi dovesti Goztepe, a Šibčić, koji ima ugovor s bečkim Rapidom do novembra ove godine, nema ništa protiv da promijeni sredinu. Pored ovog kluba, još nekoliko njih je zainteresirano za bh. napadača.



"Na posudbi sam u trećeligašu WAF Brigittenauu i izvjesno je da neću ovdje ostati. Rapid me je slao u svoj B tim, ali su oni još niža liga, pa do ljeta mi je bolje ostati ovdje, a onda gledati i preći u bolji klub. Meni ni ovdje nije loše, igram dobro, zadovoljni su u klubu, no, mislim da sam sada u zrelim godinama i vrijeme je da se krene dalje. Ako se ukaže prilika za boljim angažmanom otišao bih, što da ne", rekao je Šibčić.



Zlatan je do sada igrao u češkoj Sparti iz Praga, Češkim Budejovicama, FSV Frankfurtu, Donauu, a Turska bi bila četvrta zemlja u kojoj je gradio svoju karijeru.