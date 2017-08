Zidane: Mučili smo se u drugom poluvremenu, ali je to sve normalno

Foto: EPA

Trener Real Madrida Zinedine Zidane zadovoljan je poslije pobjede nad Manchester Unitedom da njegovi igrači nisu izgubili glad za pobjedama, a novinari su poslije utakmice konstatovali da nogometna evolucija odgovara Kraljevima.

"To je pitanje rada, a ne evolucija. Imamo mnogo talentovanih igrača koji naporno rade i možemo da osvojimo mnogo stvari s igračima koji su gladni pobjeda. Utakmica je bila skoro savršena, malo smo se mučili u drugom poluvremenu, ali je to sve normalno", rekao je Zidane.



Real je do sada vezao 66 susreta u kojima je postigao gol, a sljedeći protivnik je jedan od najtežih Barcelona.



"Imat ćemo jake protivnike tokom sezone koja počinje u nedjelju. Hoćemo da se spremimo za naredne izazove, da stvari radimo bolje nego u prethodna tri ili četiri meča", rekao je Zidane.



Podsjetimo, Real je s njim na klupi po drugi put pobijedio u UEFA Superkupu, a savladan je Manchester United rezultatom 2:1.