Ženska kadetska reprezentacija BiH poražena od Srbije

Foto: NSBiH

Ženska U17 reprezentacija BiH poražena je danas u prijateljskom meču u Trening centru NSBiH u Zenici od Srbije sa 0:2.

Prvu priliku imale su gošće u 2. minuti. Nakon kornera lopta se odbila do Maje Ćirić čiji šut iz povoljne pozicije zaustavlja Ajla Fačić. U 7. minuti Srbija je imala još jednu priliku, ali je Fačić na vrijeme istrčala ispred svog gola i stigla do lopte prije Nikoline Plavšić. Minutu poslije pokušala je i Jovana Agbaba sa ivice kaznenog prostora, a lopta je otišla pored gola.



Srbija je do prednosti došla u 18. minuti. Jovana Miladinović je precizno izvela slobodan udarac sa oko 25 metara, a lopta je uz samu lijevu stativu golmanice Fačić ušla u gol za 0:1.



Izabranice Ilije Lucića su prvu priliku imale u 30. minuti. Minela Gačanica je ušla u protivnički šesnaesterac iskosa sa lijeve strana, šutirala i pogodila stativu gola Srbije.



Na početku drugog poluvremena Lucić u igru uvodi Maju Hrelju i Vinu Crnoju. Upravo je Hrelja imala u 47. minuti odličnu priliku da izjednači rezultat. Izašla je sama pred golmanicu Srbije Saru Cetinju koja je ipak uspjela da izblokira udarac bh reprezentativke.



Na sljedeću šansu se čekalo sve do 66. minuti. Ena Taslidža se oslobodila svoje čuvarke i uposlila Gačanicu na lijevoj strani čiji je šut zaustavila Cetinja.



Minela Gačanica je po lijevoj strani zadavala dosta problema odbrani Srbije. U 70. minuti je još jednom zaprijetila, ali je Cetinja ponovo bila na visini zadatka.



Konačan rezultat 0:2 postavila je Nikolina Plavšić u finišu utakmice kada je bila precizna sa ivice kaznenog prostora bh tima. Sve pozvane reprezentativke BiH dobile su minutažu u ovom susretu.



Nakon utakmice selektor Ilija Lucić je izjavio:



"Čestitam reprezentaciji Srbije na pobjedi. Mi smo loše ušli u meč. Na poluvremenu smo napravili neke korekcije i igrali smo nešto bolje u drugih 40 minuta. Nismo iskoristili dvije dobre prilike i kažnjeni smo u posljednjim minutama meča. Nadam se da ćemo sutra prikazati bolju igru".



Selekcije BiH i Srbije će sutra u 10 sati u zeničkom Trening kampu odigrati još jedan meč.



Za Bosnu i Hercegovinau su igrale: Ajla Fačić (75. Iman Šljivo), Frančeska Šimić (75. Zorana Milanović), Marija Damjanović (58. Saliha Dokara), Aldina Hamzić, Edina Habibović (75. Adelisa Hromo), Ana Bakalar (75. Ajla Skalić), Ajla Zukić (41. Maja Hrelja), Ena Taslidža (71. Nafija Rahmanović), Ajla Okanović (71. Nikolina Milović), Minela Gačanica, Mateja Mikić (41. Vina Crnoja). Selektor: Ilija Lucić.